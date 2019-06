Invasione di campo durante la finale di Champions: è la modella Kinsey Wolanski

Kinsey Wolanski, avvenente modella, invade il campo durante il primo tempo di Tottenham-Liverpool: trattasi di una pubblicità per un sito porno.

Curioso - quanto gustoso - fuoriprogramma durante la finale di Champions. Nel primo tempo di - un'avvenente ragazza invade il terreno di gioco in bikini, venendo prontamente braccata dagli steward ed accompagnata fuori dal prato verde: il suo nome? Kinsey Wolanski.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ebbene, la curiosa iniziativa è legata a quanto pensato da un sito porno, che ha sfruttato il teatro del Wanda Metropolitano per farsi pubblicità ed attirare a sè ulteriori seguaci.

Serata impegnativa per gli steward del Wanda Metropolitano #UCLfinal pic.twitter.com/nG5hZitP2j — Goal (@GoalItalia) 1 giugno 2019

'Vitaly Uncensored', questo il nome del portale web presente dietro le quinte dell'invasione della giovane bionda apparsa improvvisamente tra i calciatori di Tottenham e Liverpool, ha utilizzato la finale di Champions per girare uno spot.

Alla vista della splendida modella, tifosi impazziti ed allo stesso tempo divertiti per il colpo di scena che non t'aspetti: la Champions 2018/2019 verrà ricordata anche per la bella Kinsey.