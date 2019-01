Khedira, Pjanic e Cancelo out: non giocheranno Lazio-Juventus

Infermeria piena per la Juventus, che per la trasferta di Roma contro la Lazio dovrà fare a meno anche di Khedira, Pjanic e Cancelo.

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus, in vista della trasferta di domenica contro la Lazio, non potrà contare su Khedira, Pjanic e Cancelo. I quali si aggiungono ai ko di Cuadrado, Benatia, Barzagli e Mandzukic. Con quest'ultimo, sempre in chiave capitolina, da valutare. Assenze importanti, considerando anche il prossimo impegno di Coppa Italia in terra bergamasca.

Dopo un giorno di riposo, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa allenandosi sotto una flebile nevicata. Seduta incentrata su esercizi di tecnica. Spazio, quindi, agli acciaccati. Khedira, che nella rifinitura sostenuta lunedì aveva subito una contusione al ginocchio destro, è in miglioramento e ha svolto un personalizzato.

Discorso analogo per Pjanic, che sta smaltendo il versamento causatogli dalla contusione al polpaccio sinistro rimediata in Supercoppa, e Cancelo, che al rientro da Gedda aveva accusato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Cristiano Ronaldo, dopo aver chiuso la partita con il fisco spagnolo, ha goduto un giorno di riposo.

Formazione forzata per Allegri, che verosimilmente tornerà al 4-3-3. Tra i pali, dopo il turno di turnover conseguito lunedì sera, tornerà Szczesny. In difesa il ritornello reciterà De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo, davanti al pacchetto arretrato, agirà Emre Can spalleggiato da Bentancur e Matuidi. In avanti spazio a Dybala, Douglas Costa e Ronaldo.