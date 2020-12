Khedira lascia la Juventus: verso i titoli di coda

La Juventus tratta con il tedesco la risoluzione del contratto. Tutte le strade portano all'addio a gennaio: "Voglio una nuova sfida, non vedo l'ora".

Negli ultimi giorni la ha ripreso i contatti con l'entourage di Sami Khedira per cercare di arrivare a un'intesa circa la risoluzione del contratto. Legato a Madama fino al 30 giugno 2021, la sensazione è che l'esperto centrocampista tedesco sia entrato concretamente nell'ordine delle idee di salutare la Mole anticipatamente.

La conferma, inoltre, arriva dalle stesse parole rilasciate alla 'Bild' dal 6 bianconero:

"Sono aperto a una nuova sfida sportiva. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio, lottando per i tre punti settimana dopo settimana. Questo è quello che non vedo l'ora di fare".

Insomma, strada tracciata. Con una destinazione ancora tutta da scrivere, ma al tempo stesso anche con la consapevolezza di come l'avventura in bianconero sia ormai agli sgoccioli. E non potrebbe essere diversamente, considerando come gli uomini della Continassa - nell'ultima finestra di mercato - abbiano deciso di rinnovare sensibilmente l'organico.

La , spalleggiata da Andrea Pirlo, ha optato per il pugno duro. Mettendo alla porta, senza possibilità di ripensamenti, tutti quei calciatori che non rientravano più nel progetto tecnico.

Dopo un periodo di resistenza, caratterizzato anche dall'esclusione dalla lista Champions, Khedira s'è reso conto della (triste) attualità e, per questo motivo, ha iniziato a ponderare l'addio con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza naturale.