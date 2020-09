Kean torna alla Juventus? Si tratta per il prestito: l'ex dice sì

L'Everton vorrebbe una cessione a titolo definitivo, la Juventus lavora per un prestito: Kean intenzionato a tornare bianconero.

Edin Dzeko, ma non solo. La lavora infatti su un altro fronte per consegnare a Pirlo un attacco completo per l'annata 2020/2021: obiettivo per i bianconeri, riportare Moise Kean a dopo l'anno passato a vestire la maglia dell' .

La Juventus ha l'ok del giocatore, deciso a tornare in bianconero dopo il 2019/2020 giocato con l' , nella seconda parte sotto la guida di Ancelotti. Kean ha giocato anche l'esordio del nuovo torneo di Premier, ma vuole riprendere da dove aveva lasciato nella primavera di un anno fa.

Si tratta, visto che la Juventus vorrebbe riportare Kean a Torino in prestito senza obbligo di riscatto, mentre l'Everton lavora su questo fronte, se non la cessione immediata a titolo definitivo. Un affare su cui Paratici sta puntando, parallelo all'acquisto di Dzeko.

Classe 2000, Kean aveva segnato sei reti nell'ultima sua stagione in maglia Juventus, immediatamente successiva a quella in prestito al , dove aveva ben figurato: l'esordio, con il primo dei due scudetti bianconeri, era avvenuto nel 2016/2017, trovando il goal contro il .

Duttile e giovane attaccante italiano, Kean potrebbe giocare in diverse posizioni nell'attacco di Pirlo: la Juventus sta tentando di averlo nuovamente come rappresentante dell'attacco, anche visto e considerando come non si tratti di un imprescindibile per Ancelotti nell'Everton.

Giorni importanti per la Juventus, che domenica darà il via alla sua nuova stagione affrontando la allo Stadium: Dzeko e Kean non ci saranno, ma Paratici e Pirlo sperano di averli in bianconero entro il prossimo match di campionato. Parti al lavoro.