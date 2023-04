Szczesny esprime un desiderio: "Spero mi facciano un regalo di compleanno ridandoci i punti"

Il portiere polacco compirà gli anni il giorno prima dell'appello bianconero contro la penalizzazione di 15 punti in classifica.

L'attuale classifica della Juventus dopo il -15. E poi quella a cui i giocatori di Madama pensano per potersi dare la carica nell'ambito della risalita in campionato, senza penalizzazione. 45, 59. Numeri che verranno discussi nell'appello della società bianconera: Madama e il resto dei tifosi attendono con trepidazione l'appello.

Nelle ultime settimane Max Allegri, prima di ogni gara e dopo ogni match, ha sempre parlato di una classifica senza la minima penalizzazione, in attesa di capire cosa succederà nelle prossime settimane.

Qualcosa che anche il suo portiere titolare, Wojciech Szczęsny, ha sempre abbracciato.

Dopo la vittoria contro il Verona, l'estremo difensore polacco non è stato da meno nelle sue dichiarazioni, continuando a suonare la carica con una classifica che vede i bianconeri al secondo posto, calcolando vittorie e pareggi ottenuti nel 2022/2023:

"Guardo un'altra classifica, siamo a +9 sull'Inter e +7 sulla Lazio" ha evidenziato Szczesny a Sky dopo l'1-0 firmato Moise Kean. "Senza i 15 punti siamo un po’ indietro, ma siamo sulla strada giusta".

La consapevolezza delle penalizzazione ovviamente esiste, e sempre nelle interviste post gara, ma in questo caso a DAZN, Szczesny ha espresso il proprio desiderio in vista del suo 33esimo compleanno.

Il 18 aprile Szczesny compirà gli anni, un giorno prima della data in cui verrà discusso al Collegio di Garanzia il ricorso juventino contro i 15 punti di penalizzazione:

"S pero mi facciano un regalo di compleanno in ritardo ridandoci i 15 punti. Nemmeno noi sappiamo in che situazione siamo in campionato, 44 o 59, non lo so".

Tra i migliori in campo nel match contro il Verona, Szczesny sta per completare il sesto anno alla Juventus. Dopo aver vinto sette trofei in bianconero nelle prime stagioni post Roma - dove ha militato per due annate - ora il polacco è uno dei giocatori più rappresentativi di Madama.

Statisticamente, quella contro il Verona, è la 15esima gara in 27 incontri stagionali nelle varie competizioni senza subire goal: più della metà di clean sheets.