Kean batte il Verona e prova a rilanciarsi: "Tra i migliori al mondo? Lavoro per diventarlo"

L'attaccante della Juventus non aveva mai segnato 8 reti in una sola stagione con i bianconeri: riserva che vuole trovare più spazio.

Otto goal in stagione nelle varie competizioni. Moise Kean non ha mai segnato così tanti goal in maglia Juventus, nella sua ancora giovane carriera. Un dato certamente basso a livello generale, ma comunque record per l'attaccante bianconero, riserva di Madama partito titolare, però, contro il Verona.

Contro la sua ex squadra, Kean ha realizzato il goal decisivo al termine di una bella azione centrale. Sesto goal in campionato e anche in questo caso record personale, che eguaglia il dato del 2018/2019, ma anni luce lontano riguardo la media partita: allora furono 6 in 13, stavolta in ben 24 gare di Serie A.

Più volte beccato dai tifosi dello Stadium per prestazioni incolori e difeso da Max Allegri, l'attaccante prova a dare continuità al suo percorso alla Juventus.

"Diventare uno dei più forti al mondo? La mia ambizione è lavorare giorno per giorno per diventarlo. ho fatto degli sbagli, sto crescendo e sto capendo" ha confessato Kean al termine della gara contro il Verona.

Uscito dal giro della Nazionale azzurra, con ultima presenza nella Nations League del 2021, post Europei itineranti vinti dall'Italia ma a cui non ha partecipato, Kean sper di poter riprendersi un ruolo importante nei prossimi mesi, magari trovando maggiore spazio con la Juventus.

Del resto Allegri sta facendo di tutto per plasmarlo come nome importante e non solo come riserva:

"Il mister soprattutto nei momenti difficili mi ha aiutato. Ha saputo mettermi nel momento giusto, l'unico ringraziamento lo posso dare slo campo, dimostrandogli che ci sono".

Ammonito e squalificato per la gara contro la Lazio del 29esimo turno causa diffida, Kean dovrebbe partire in panchina nel Derby d'Italia contro l'Inter, previsto martedì 4 aprile: la rete contro il Verona aumenta però le chances di avere maggiore minutaggio anche in una sfida così sentita come quella di Coppa Italia. Anche considerando come Allegri non possa puntare su di lui per il big match contro i biancocelesti.

"Moise è cresciuto molto come altri ragazzi. Mancini ha l'esperienza nel chiamare giocatori. Ora o alla prossima convocazione questi giocatori della Juventus saranno il futuro della Nazionale" ha dichiarato Allegri dopo l'1-0 contro il Verona.

A giugno le prossime convocazioni di Mancini. Per tornare in azzurro dopo un anno e mezzo, però, Kean dovrà prendersi la Juventus in maniera continuativa. Tra Coppa Italia, Europa League e Serie A.