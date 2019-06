Kean e quel brutto precedente: quando nell'Under 19 sputò dalle scale

Kean recidivo in Nazionale: nel 2017 fu mandato a casa con Scamacca dall'allora ct dell'Under 19, Nicolato, per aver sputato dalle scale di un hotel.

Nel ritiro dell' Under 21 è scoppiato un vero e proprio caso: Moise Kean e Nicolò Zaniolo sono stati redarguiti da Luigi Di Biagio per essersi presentati con 20 minuti di ritardo al risveglio muscolare del sabato, non la prima volta che accadeva come rivelato dallo stesso ct in conferenza stampa.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Entrambi non hanno giocato contro il : il giallorosso era comunque squalificato e impossibilitato a scendere in campo, discorso diverso per lo juventino che è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti, alzandosi soltanto in occasione dell'inno di Mameli.

Di Biagio non lo ha mandato nemmeno a scaldarsi, segno tangibile di una punizione dura ma non ai livelli di quella che colpì il 'millennial' nel 2017, ai tempi dell'Under 19: come riportato da 'Il Corriere dello Sport', allora si rese protagonista di un brutto gesto in tandem con Gianluca Scamacca sputando dalla tromba delle scale a compagni e ospiti della struttura nel ritiro di Salsomaggiore.

Il ct Paolo Nicolato non volle sentire ragioni e decise di spedirli entrambi a casa senza possibilità di replica, ritenendo l'accaduto gravissimo e da sanzionare con il peggiore dei provvedimenti.

Se gli Europei Under 21 sono già finiti per Kean lo scopriremo presto: purtroppo potrebbe non dipendere direttamente dalla squadra azzurra ma dai risultati delle rivali negli altri gironi nella corsa al posto di migliore seconda classificata. Le speranze sono poche ma, finché ci sono, è lecito crederci.