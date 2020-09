Kays Ruiz-Atil, il 'nuovo Messi' del PSG

Il 17enne è stato costretto a lasciare 'La Masia' in giovane età, ma al PSG ha impressionato meritandosi l'esordio in prima squadra.

'Il nuovo Messi'. E' una descrizione che, sebbene sia un complimento, è diventata una maledizione per molti giovani calciatori degli ultimi dieci anni, poiché la maggior parte di loro cerca - senza riuscirci - di ben figurare nel confronto con l'argentino.

Kays Ruiz-Atil è l'ultimo ragazzo prodigio proveniente dalla Masia ad avere appiccicata addosso quell'etichetta, mentre migliorava giorno dopo giorno mettendosi in mostra come regista di centrocampo. Tuttavia, il suo sogno di giocare in prima squadra è svanito nel 2014 con lo scoppio dello scandalo che ha visto il club blaugrana violare le norme FIFA relative al trasferimento di giocatori con età inferiore ai 18 anni, che ha decretato la sua partenza insieme ad altre giovani promesse. Il ne ha subito approfittato, anche se l'ipotesi di un ritorno al un giorno non è poi così lontana.

Nato a , Ruiz-Atil ha iniziato a giocare a calcio all'età di 4 anni nella squadra locale dell'FC Gerland, dove suo padre lavorava come allenatore. Si è allenato per un breve periodo con il Lione prima che, a soli 7 anni, ricevesse un'offerta dal Barcellona. In un'intervista a 'Le Parisien' dell'estate 2019, Ruiz-Atil ha raccontato nei minimi dettagli la chiamata di un club così prestigioso.

"Sì, proprio il Barcellona, quella squadra con la maglia a strisce che fa sognare così tanto. Alla Masia sono stato educato benissimo e oggi riesco a parlare uno spagnolo fluente. A 16 anni mi rendo conto che il prosieguo della mia carriera è importante, spero che si concretizzi il meglio per me".

Nonostante la giovane età, Ruiz-Atil ha raggiunto una maturazione mentale non comune per un ragazzo: oltre ad essere stato paragonato a Messi, poco prima che compisse 13 anni è diventato un testimonial dell'Adidas; tuttavia, quando è stato costretto a lasciare Barcellona, ha dovuto mettersi nuovamente in gioco in un'altra grande società.

Lo ha fatto, diventando il più giovane calciatore straniero a firmare un contratto da professionista con il PSG, cinque giorni dopo aver compiuto 16 anni. All'epoca, solo Alphonse Areola era diventato professionista così precocemente. Ruiz-Atil ha giocato regolarmente con l'Under 19 allenata da Thiago Motta nella stagione 2018/2019, anche se in quella in corso è stato utilizzato con minore frequenza dall'attuale tecnico Stephane Roche, che lo ha impiegato solo dieci volte. Fonti del club, ai microfoni di Goal, hanno comunque confermato l'enorme fiducia nei confronti del ragazzo.

"E' stata una stagione con alti e bassi, ma Kays è rimasto sempre concentrato sui suoi obiettivi. Non ha giocato bene per alcune settimane, ma ha continuato a lavorare sodo. Dopo essere rimasto fuori in diverse partite a novembre, si è ripreso e ha fatto del suo meglio".

Il momento clou della sua stagione è arrivato a febbraio proprio contro il club della sua città, il Lione, alla 'Coupe Gambardella', competizione francese riservata agli Under 19: goal direttamente su calcio di punizione e due assist per suggellare il 5-1 del PSG contro la squadra per cui Ruiz-Atil nutre ancora oggi affetto, tanto da citare Karim Benzema come suo idolo.

Considerato il successivo blocco totale del calcio, quella prestazione non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore: il contratto del 17enne scade nel 2021 e, dopo due intere stagioni con l'Under 19, Ruiz-Atil si è guadagnato il grande salto esordendo in prima squadra da titolare contro il Lens insieme al coetaneo Arnaud Kalimuendo-Muinga nel primo impegno della 2020/2021. E pensare che qualcuno ritiene non sia ancora pronto dal punto di vista fisico.

Il blocco forzato a causa della pandemia ha permesso al ragazzo di lavorare con un piano d'allenamento basato sulla forza venendo promosso in prima squadra, allontanando l'ipotesi di una cessione all'estero: sia il che il Barcellona hanno mostrato interesse, con i blaugrana che vorrebbero riportarlo alla casa madre. La carriera del 'nuovo Messi' promette scintille.