Kaio Jorge resta alla Juventus fino a giugno: esaurito il numero di prestiti stagionali

Nonostante i sondaggi proposti da più squadre brasiliane, il centravanti resta a Torino: non può partire in prestito prima di luglio.

Ai box dallo scorso febbraio a causa della rottura del tendine rotuleo, Kaio Jorge inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Oltre un anno di assenza, oltre un anno di ostacoli, ma sempre e costantemente con il supporto della Juventus in prima linea.

E sarà proprio la stessa Vecchia Signora a rilanciare il 21enne attaccante brasiliano, con un percorso graduale caratterizzato dal rientro tra le fila della Next Gen. Il tutto, e non potrebbe essere altrimenti, sotto lo sguardo vigile di Max Allegri.

In Brasile, con la sessione di mercato in corso che chiuderà i battenti il 4 aprile, più squadre hanno provato ad assicurarsi Kaio Jorge con la formula del prestito. Così come in Europa qualche tentativo qua e là non è mancato.

Ma la Juventus, forte delle sue strutture, ha optato per una linea di continuità. Insomma, alla Continassa hanno scelto di osservare da vicino i progressi fisici dell’ex Santos, approdato a Torino nell’agosto del 2021.

Ma c’è di più. C’è infatti che, con le partenze di McKennie e Aké, la Juve ha esaurito il numero di prestiti stagionali. Dunque, KJ è chiamato a terminare l’annata corrente all’ombra della Mole, in quanto appare improbabile che possa arrivare un'offerta a titolo definitivo. E, anche se ciò accadesse, difficilmente Madama darebbe il suo placet.

Dopodiché, si vedrà, sebbene tutte le strade – nelle prossime puntate – portino a una partenza temporanea in chiave maggiore minutaggio.

Tra i grandi della Juve, finora, il centravanti verdeoro ha trovato 11 apparizioni complessive. E, prima che si facesse male, dall’ambiente bianconero filtrava una grande stima nei confronti del ragazzo, apprezzato particolarmente dallo stesso Allegri. Che, per l’appunto, non ha fatto mancare commenti positivi.