Kaio Jorge bloccato dalla Juventus: può arrivare subito o a gennaio

La Juventus ha bloccato Kaio Jorge, stellina del Santos: bianconeri chiamati a decidere sui tempi dello sbarco in Italia del giocatore.

La Juventus sta ritrovando i suoi campioni: ieri è stato il turno di Cristiano Ronaldo, atterrato in Italia dopo le vacanze post-Europei, e presto potrebbe avere un nuovo compagno di squadra.

Precisamente un ragazzo brasiliano di 19 anni, quel Kaio Jorge di cui nell'ambiente Santos si dice un gran bene, compreso un paragone 'ingombrante' con un altro 'Menino da Vila', ossia Neymar.

La Juventus ha fatto il passo decisivo per anticipare la concorrenza bloccando il giovane attaccante che, a partire dal 1° gennaio 2022, sarà di fatto un free agent.

I dubbi della 'Vecchia Signora' vertono sostanzialmente qui: la prima ipotesi è quella di anticipare l'arrivo di Kaio Jorge pagando un indennizzo al Santos, la seconda riguarda ovviamente un suo sbarco a costo zero nel nuovo anno.

In ogni caso, Kaio Jorge si appresta a non abbandonare il bianco e il nero: dal Santos alla Juventus, con l'obiettivo di farsi un nome nel calcio europeo seguendo le orme di altri brasiliani passati per il nostro Paese.

Per il classe 2002 c'era il forte pressing del Benfica che aveva raggiunto un accordo col Santos, destinazione però non gradita al ragazzo. Anche il Milan era in lizza per l'acquisto, prima che il prepotente inserimento juventino facesse saltare il banco.