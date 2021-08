Kaio Jorge si allena a Recife, pronto a raggiungere la Juventus

Il giocatore brasiliano sta effettuando una particolare preparazione per presentarsi al meglio alla sua prossima squadra, la Juventus.

Pochi giorni ancora e Kaio Jorge prenderà un aereo per recarsi in Italia e iniziare la nuova avventura alla Juventus: il diciannovenne brasiliano, ormai vicinissimo al club bianconero, intanto si prepara per presentarsi al meglio ai nuovi compagni.

Già da qualche ora sui social, e in particolare su Instagram, l'attaccante del Santos ha iniziato a pubblicare stories in cui cita la Juventus, mostrandosi in palestra alle prese con diversi esercizi.

Kaio Jorge si trova attualmente a Recife, dove sta svolgendo particolari allenamenti con un preparatore privato, volti come detto a presentarsi nel migliore dei modi al club bianconero. Il personal trainer, su Instagram, non ha usato mezzi termini:

"Un po' di quello che è successo oggi con il nuovissimo fenomeno della Juventus".

Il giocatore classe 2002 è atteso a Torino giovedì, con partenza dal Brasile fissata per mecoledì: una nuova avventura sta per iniziare. Kaio Jorge, che può considerarsi, anche se non ufficialmente, un nuovo calciatore bianconero, è pronto.