Juventus Women-Barcellona femminile 0-2: catalane troppo forti, bianconere ko

Il Barcellona si aggiudica gara-1 con un goal per tempo: decidono Putellas e Torrejon. Juventus chiamata al miracolo nel match di ritorno.

La Women perde, ma non sfigura. Le bianconere cadono ad Alessandria nell’andata dei sedicesimi di finale di . Passa il , passa soprattutto l’elevatissimo tasso tecnico catalano. D’altro canto, essere vice-campioni d’Europa, aiuta. E non poco. Missione disperata per le torinesi, chiamate a centrare la prossima settimana – in – un autentico miracolo calcistico.

Grande occasione in avvio per il Barcellona: Guijarro a tentare di beffare Giuliani, questioni di millimetri e bianconere graziate. Il primo squillo delle piemontesi, invece, è targato Cernoia, la cui conclusione viene agevolmente neutralizzata dal portiere blaugrana. Tuttavia, sono sempre le ospiti a rendersi peciolose: Hermoso da posizione ravvicinata spara sull’attenta Giuliani. Che non può nulla sul finire del primo tempo, punita da uno sfortunato contrasto tra Gama e Putelllas.

Nella ripresa, sostanzialmente, la musica non cambia. Con la Juventus Women di pura ripartenza e il Barcellona a costruire gioco (di qualità). La chiude, sfruttando un ottimo assist della scatenata Putellas, Torrejon: colpo di testa chirurgico a fulminare senza pietà l'estremo difensore lombardo. Rosso nel finale per Maria Leon.

IL TABELLINO

JUVENTUS WOMEN-BARCELLONA 0-2

Marcatori: 39’ Putellas, 71’ Torrejon

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani 6; Hyyrinen 6 (88’ Sikora s.v.), Gama 5.5, Sembrant 6, Boattin 6; Caruso 6.5, Galli 5.5, Rosucci 5 (66’ Pedersen 6); Staskova 5; Girelli 5, Cernoia 6, Staskova 5 (51’ Aluko 6). Coach: Guarino

BARCELLONA (4-3-3): Panos 6; Torrejon 7, Van der Gragt 6, Maria Leon 5, Sanchez 6; Guijarro 6.5 (69’ Oshoala 6.5), Hamraoui 6.5, Putellas 7.5; Hansen 7.5, Hermoso 6 (88’ Candela s.v.), Mariona 6.5. Coach: Cortes

Arbitro: Monzul ( )

Ammoniti: -

Espulsi: Maria Leon (B)