Juventus Women-Arsenal 1-1: buon pari per le bianconere in Champions League

La formazione di Montemurro conquista il quinto punto nel girone strappando un buon pari alle inglesi: apre Beerenstey, risponde Miedema.

Al giro di boa della fase a gironi della Uefa Women’s Champions League, la Juventus ottiene un ottimo pareggio (1-1) in casa contro l’Arsenal. E le bianconere, così, si portano a cinque punti nel girone C. Insomma, giochi ancora aperti in chiave qualificazione, con le londinesi ben indirizzate a conquistare il gruppo. Un match speciale per l’allenatore delle bianconere, Joe Montemurro, alla guida delle inglesi (con annesso campionato vinto nel 2018-19) per quattro stagioni proprio prima di approdare all’ombra della Mole.

FT | ⏱️| 𝙷𝚘𝚗𝚘𝚞𝚛𝚜 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝙰𝚕𝚕𝚒𝚊𝚗𝚣 🤝#JuveArsenal pic.twitter.com/ts9bCTCDiG — Juventus Women (@JuventusFCWomen) November 24, 2022

Defezioni importanti e impattanti. Tra le fila bianconere spicca l’assenza di Gunnarsdottir, out per la lesione del muscolo semitendinoso: stop previsto di circa un mese. Fuori per le ospiti – tra le altre – la stella più luminosa Mead, costretta a salutare anzitempo la stagione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Tatticamente, alle prese con una situazione non semplice là dietro, Montemurro opta per arretrare Rosucci al centro della difesa. Non un ruolo nuovo, per lei, già sperimentata in stagione in una posizione del campo che sembra poter valorizzare le caratteristiche della calciatrice torinese. Bravissima, giustappunto, a disinnescare un’occasione incandescente nel cuore del lato A del match. Per l’Arsenal ci prova ripetutamente soprattutto Blackstenius, che colpisce anche una traversa. Mentre è di Caruso, di testa, l’unica occasione degna di nota per la Juventus Women nel primo tempo.

La ripresa propone un botta e risposta. Passano in vantaggio le bianconere con Beerenstey, brava a eludere il fuorigioco e fulminare l’incolpevole Zinsberger. Meno brava, dal canto suo, l’estremo difensore della Juventus Women: uscita a vuoto dell’ex Peyraud-Magnin e Miedema a segno. In definitiva, un punto utile per entrambe le compagini.

Occhio, inoltre, al futuro. Con l’head of Juventus Women, Stefano Braghin, corteggiato serratamente dal Manchester City. Le sirene del Regno Unito, infatti, non sono da sottovalutare. Sebbene, al momento, il manager di Ivrea stia dando a priorità alla Vecchia Signora.

Legame speciale con l’ambiente e con un progetto di livello reso tale anche grazie proprio dalla bravura di un profilo navigato e capace. I Citizens attendono da Braghin una risposta entro la prossima settimana. Pronostico? Permanenza nel capoluogo piemontese. Lundorf, in panchina per tutto il match, si appresta a salutare nel mercato invernale. In entrata, occhio all’attacco, con la Juventus Women pronta a spalancare le porte a un profilo funzionale.