Juventus-Vlahovic: le cifre dell'affare, 75 milioni alla Fiorentina

Il colpo della sessione invernale di calciomercato, a sorpresa, lo mette a segno la Juventus che porta a Torino uno degli attaccanti più richiesti del momento. Dusan Vlahovic sarà bianconero, ma a che prezzo?

L'accordo raggiunto con la Fiorentina prevece che il centravanti serbo si trasferisca a titolo definitivo per un corrispettivo di 70 milioni di euro cash, a cui vanno aggiunti altri 5 milioni di bonus per un totale di 75 ovvero la cifra sempre richiesta da Commisso per cedere il suo gioiello.

Nessuno sconto da parte dei viola, quindi, che peraltro con quanto incassato hanno messo a segno tre colpi assicurandosi Piatek, Ikoné e Arthur Cabral, chiamati a non fare rimpiangere troppo Vlahovic nei prossimi mesi.

Lo stesso Vlahovic col trasferimento a Torino vede ovviamente crescere a dismisura il proprio ingaggio dato che percepirà dalla Juventus circa 7 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2026. Gli agenti invece incasseranno delle commissioni che dovrebbero oscillare intorno ai 10 milioni di euro.

Cifre da top player, insomma, come i numeri di Vlahovic sul campo negli ultimi mesi.