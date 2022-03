Juventus verso il Villarreal: Bonucci out, Chiellini e Dybala vedono il rientro

La Juventus, archiviata la fondamentale vittoria di Marassi in campionato, si rituffa in clima Champions per sferrare l'assalto ai quarti. La marcia di avvicinamento al return match col Villarreal (1-1 al 'Estadio de la Ceramica'), procede tra dubbi e certezze.

Il borsino degli infortunati in vista di #JuveVillarreal 🏆⚪️⚫️ @GoalItalia



🇮🇹 Chiellini verso la convocazione

🇦🇷 Dybala verso la convocazione

🇮🇹 Bonucci no Villarreal

🇨🇭 Zakaria dopo la sosta — Romeo Agresti (@romeoagresti) March 14, 2022

Una, in negativo, riguarda la sicura assenza di Leonardo Bonucci: il problema al polpaccio non è stato smaltito e il difensore resterà ai box. L'obiettivo, è tornare a disposizione per la sfida con la Salernitana.

Niente Juve-Villarreal nemmeno per Denis Zakaria, vittima di un infortunio muscolare ad Empoli e che darà forfait alla pari di Bonucci. Ad intravedere la convocazione, invece, sono sia Giorgio Chiellini che Paulo Dybala. Il capitano bianconero e la Joya hanno ormai praticamente smaltito i rispettivi acciacchi e si apprestano a tornare tra gli arruolabili per il cruciale impegno di mercoledì sera allo 'Stadium'.

Allegri, al netto di recuperi e infortunati, studia l'11 da opporre al 'Sottomarino Giallo': si va verso un 4-4-2 ibrido che può diventare 3-5-2 in fase di costruzione, con De Sciglio 'pendolo' sinistro tra difesa e 'tutta fascia' col conseguente accentramento di Danilo nel pacchetto con De Ligt e Rugani (in ballottaggio con Chiellini qualora quest'ultimo venisse convocato).

Cuadrado e Rabiot esterni alti, Locatelli-Arthur cerniera di centrocampo, davanti la coppia formata da Vlahovic e Morata con Dybala (che morde il freno) eventuale carta su cui puntare a partita in corso. A Vinovo, la febbre Champions sale.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata.