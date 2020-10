Juventus-Verona, le pagelle: Favilli e Kulusevski incidono, male Bernardeschi

LE PAGELLE DI JUVENTUS-VERONA

SILVESTRI 7: Salva tutto il salvabile, esaltandosi nel finale con interventi a dir poco provvidenziali.

FAVILLI 7: La sua partita dura 7’, giusto in tempo per regalare un grosso dispiacere alla sua ex squadra.

KULUSEVSKI 7: Entra e mette in mostra tutta la sua classe, trovando un goal dei suoi sul secondo palo.

MORATA 6.5: Dopo , sempre per questione di centimetri, si ritrova nuovamente a impattare con il VAR. Cresciuto in maniera esponenziale.

LOVATO 7: Classe 2000, alla prima stagione da protagonista al , dimostra di essere un difensore roccioso e di qualità. Destinato, e non potrebbe essere diversamente, a crescere in maniera esponenziale.

BERNARDESCHI 4.5: Regala il possesso che porta gli ospiti a trovare il momentaneo vantaggio. Altro giro, nuova bocciatura. Anche a tutta fascia sinistra.

JUVENTUS (3-4-1-2) Szczesny 6; Danilo 6.5, Bonucci 6 (75’ Frabotta s.v.), Demiral 6.5; Cuadrado 6, Arthur 6, Rabiot 6, Bernardeschi 4.5 (60’ Kulusevski 7); Ramsey 5.5 (89’ Vrioni s.v.); Dybala 6, Morata 6.5. Allenatore: Pirlo.

VERONA (3-4-1-2) Silvestri 7; Ceccherini 5.5 (54’ Magnani 6), Empereur 6, Lovato 7; Faraoni 5.5, Vieira 6, Tameze 6.5 (51’ Ilic 6), Lazovic 6; Colley 6.5, Zaccagni 6.5; Kalinic 6 (55’ Favilli 7), (62’ Barak 6). Allenatore: Juric.