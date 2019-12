Juventus-Udinese 3-1: doppio Ronaldo e Bonucci, Madama sul velluto

La Juventus ha agevolmente la meglio sull'Udinese grazie a Ronaldo e Bonucci. Solo per la cronaca la rete di Pussetto. Sarri torna momentaneamente 1°.

L’allievo non supera il maestro. Maurizio Sarri imbriglia Luca Gotti. La batte agevolmente l’ . Tutto molto semplice per Madama, che questa volta non fallisce l’appuntamento post Champions. Signora padrona del campo e del gioco, per la prima volta – dall’inizio – con il tridente pesante.

I campioni d’ in carica si presentano con Dybala, Ronaldo e Higuain. Demiral titolare per la seconda volta di fila e De Sciglio preferito ad Alex Sandro. Emre Can in panchina. Cuadrado e Pjanic squalificati. I friulani sbarcano allo Stadium con il 3-5-2, davanti il tandem composto da Okaka e Lasagna.

La prima conclusione della partita se l’aggiudica Matuidi, che la spedisce comodamente tra le braccia di Musso. È solo il preludio al vantaggio juventino, che si concretizza con un destro di prima intenzione targato CR7. Dominio totale della Signora, che sfiora il raddoppio ripetutamente. Altro giro, altro goal di Ronaldo: bravo a ottimizzare una gran palla di Higuain. Mentre il tris è ad opera di Bonucci, abile nel beffare di testa Musso e compagni.

A inizio ripresa, Dybala bacia la traversa con un mancino non troppo chirurgico. L’Udinese prova a farsi vedere dalle parti di Buffon con la Lasagna, che vede negarsi la gioia personale proprio da una prodezza del portiere carrarino. Freddo e noia al potere, con la a gestire il risultato (con palo di Ronaldo) pensando anche all’impegno di mercoledì contro la . Solo per la cronaca il 3-1 finale di Pussetto nel recupero.

IL TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE 3-1

MARCATORI: 9’, 37’ Ronaldo (J), 45’ Bonucci (J), 94' Pussetto (U)

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6.5; Danilo 6.5, Demiral 7.5, Bonucci 7 (75’ De Ligt s.v.), De Sciglio 6.5; Rabiot 6.5, Bentancur 7, Matuidi 6.5; Dybala 7.5 (75’ Bernardeschi s.v.), Higuain 7.5 (80’ Douglas Costa s.v.), Cristiano Ronaldo 8. Allenatore: Sarri

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; De Maio 5, Ekong 5, Nuytinck 4.5; Ter Avest 4.5, Fofana 5.5, Mandragora 5, De Paul 5 (66’ Wallace 5.5), Larsen 5 (86’ Nestorovski s.v.); Okaka 5 (60’ Pussetto 6.5), Lasagna 5. Allenatore: Gotti

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Dybala, Nuytinck

Espulsi: -