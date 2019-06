Juventus, trapianto di capelli per Pinsoglio: nella clinica di Ronaldo

Carlo Pinsoglio ha deciso di sottoporsi a un trapianto di capelli nella clinica di Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra alla Juventus.

E' dello scorso 26 febbraio la notizia dell'investimento di Cristiano Ronaldo nel business del trapianto dei capelli, culminato a marzo nell'apertura di una clinica specializzata a Madrid per combattere uno dei problemi più in voga tra la gente: la calvizie.

Grattacapo con cui ha dovuto fare i conti anche Carlo Pinsoglio, terzo portiere della che ha deciso di volare nella capitale spagnola per un trapianto effettuato nel centro di proprietà del portoghese, come testimoniato su Instagram.

"È stato un lavoro splendido in una clinica TOP! Con persone altrettanto formidabili e qualificate. Grazie di tutto, a presto!".

L'estremo difensore bianconero ha ringraziato il compagno di squadra per l'accoglienza ricevuta e il lavoro svolto al massimo della professionalità dallo staff presente, che gli permetterà di riavere una capigliatura di tutto rispetto come agli inizi della carriera.

Da sfoggiare in panchina, visto che il campo in due anni di Juventus l'ha visto soltanto in due circostanze: poco male per un vero e proprio uomo-spogliatoio come lo definì Massimiliano Allegri, ruolo che a settembre 2018 gli valse il rinnovo fino al 2020.