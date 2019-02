Ronaldo investe ancora: business del trapianto dei capelli

Cristiano Ronaldo detiene il 50% delle azioni di una società che si dedica ai trapianti di capelli: prevista l'apertura di una clinica a Madrid.

Sul campo conosciamo benissimo la sua forza e qualità: ma c'è un altro Cristiano Ronaldo, quello che ama investire i suoi proventi in attività che non hanno nulla a che vedere con il mondo dorato del pallone.

Il portoghese è, come noto, proprietario di una catena di hotel situati in Portogallo ed in altre nazioni: oltre a questo, bisogna fare riferimento ad un nuovo business, considerato a tratti stravagante.

Secondo quanto riferito da 'AS', la stella della Juventus detiene il 50% delle azioni di 'Insparya', società dedita al trapianto dei capelli con filiali site nelle città portoghesi di Porto, Lisbona e Vilamoura. A breve avverrà l'internazionalizzazione dell'azienda.

La prossima clinica verrà aperta infatti a Madrid, con inaugurazione prevista per marzo: 2500 metri quadrati e 150 professionisti del settore all'opera, dimostrazione di un progetto sano ed allo stesso tempo ambizioso (25 milioni di euro il costo totale).

Si tratta soltanto di un primo dei tanti futuri passi: l'intenzione è quella di dar vita a nuovi centri in diverse grandi città d'Europa per espandersi a macchia d'olio. Con uno come Cristiano Ronaldo al timone, d'altronde, tutto è possibile.