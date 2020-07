Juventus-Torino, le pagelle: Dybala illumina, disastro Lyanco

Dybala in stato di grazia, Ronaldo c'è, Cuadrado incontenibile. Lyanco 'horror' nel Torino, male anche Izzo, Verdi ci prova.

DYBALA 7.5: Sembra che giochi alla Playstation e, invece, è la più pura realtà. Disegna l’ennesimo mancino imparabile, all’insegna della manifesta superiorità. Ammonito, diffidato, salterà la trasferta di Milano.

CUADRADO 7: Sempre più a suo agio nel ruolo di terzino destro, ne viene a capo agevolmente trovando anche un goal, per lui, vecchio stampo.

VERDI 6.5: In un Toro privo di idee, è l’unico che prova a creare qualcosa. Dal suo sinistro, ad esempio, nasce il rigore trasformato da Belotti.

IZZO 4.5: Al pari degli interpreti della retroguardia granata, sbagliato costantemente le scelte dal punto di vista concettuale. Troppo leggero, troppi errori. Salterà per squalifica la sfida (vitale) contro il .

LYANCO 4: Propone un contributo traballante in un lungo e in largo, toccando l’apice – della negatività – facendosi saltare come un birillo in occasione del secondo lampo juventino.

JUVENTUS (4-3-3) Buffon 6; Cuadrado 7, De Ligt 6.5, Bonucci 6.5, Danilo 6; Bentancur 6.5, Pjanic 6 (48’ Matuidi 6), Rabiot 6; Bernardeschi 5 (55’ Douglas Costa 6.5), Dybala 7.5 (80’ Higuain s.v.), Ronaldo 7. Allenatore: Sarri.

TORINO (3-5-2) Sirigu 6; Izzo 4.5, Lyanco 4, Bremer 5 (83’ Djdji s.v.); De Silvestri 5 (80’ Edera s.v.), Lukic 5, Meité 5, Ola Aina 5 (83’ Ansaldi s.v.); Berenguer 5, Verdi 6.5 (67’ Millico 5.5), Belotti 6. Allenatore: Longo.