Juventus-Torino, le pagelle: Bernardeschi e Cuadrado deludono

Per Bernardeschi non è periodo, errore fatale di Pjanic. Il salvatore è Ronaldo. Nel Torino, Izzo è monumentale e Belotti è al servizio della squadra.

PAGELLE JUVENTUS

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

SZCZESNY 6: Non può nulla sul lampo ravvicinato granata, per il resto vive una serata di pura ordinaria amministrazione.

CANCELO 5: Parte integrante nel concorso di colpo che porta il a sbloccare l'incontro, prova a premere sull'acceleratore ma fatica a sfondare.

BONUCCI 6: Il Gallo è un cliente scomodo e, sia con le buone sia con le cattive, prova a contenerlo. Ci riesce.

CHIELLINI 6.5: Getta in campo tutto quello che ha, rispettando pienamente l'aria di Derby. E si rivela, tanto per cambiare, l'anello forte della retroguardia bianconera.

SPINAZZOLA 6.5: Accelera spesso e volentieri, divorandosi un goal nella ripresa. Detto questo, si riscatta portando a casa un pregevole assist.

CUADRADO 4.5: Vorrebbe spaccare il mondo, ma finisce per sbattere ripetutamente contro il muro eretto dagli ospiti. (78' M.PEREIRA SV).

PJANIC 4.5: Regala a Lukic la palla del momentaneo vantaggio granata, mettendo in mostra ancora una volta una condizione psicofisica pressoché imbarazzante.

MATUIDI 6: Fa entrambe le fasi con diligenza, cercando anche la gioia personale.

BERNARDESCHI 5: Non è periodo. Dopo l'opaca serata di San Siro, il tuttofare toscano incappa in un'altra battuta a vuoto. E iniziano a diventare numerose. (85' DE SCIGLIO SV).

KEAN 5.5: Qualche buono spunto qua e là, ma non incide in maniera netta e convincente.

RONALDO 7: Si sacrifica in funzione della coralità, invitando insistentemente i compagni ad alzare l baricentro. Insomma, altra mentalità. Che palesa mettendo il timbro sul pareggio.

PAGELLE TORINO

SIRIGU 6: La solita prestazione proposta da un portiere di livello assoluto.

IZZO 7.5: Ottimo senso della posizione, il tutto eccellendo nel gioco aereo. Mostruoso.

N'KOULOU 7: Non parte nel migliore dei modi, ma poi prende le misure e ne viene a capo agevolmente.

BREMER 5.5: Si adegua al livello globale, non sfigurando. Nota negativa: si fa bruciare dallo stacco di CR7.

DE SILVESTRI 6.5: Più concentrato sulle dinamiche difensive rispetto a quelle difensive, ha una buona gamba e la mette in mostra nitidamente. (89' ZAZA SV).

LUKIC 7: Dal nulla, si ritrova a zittire lo Stadium: prima rete in granata. Scusate se è poco. (79' OLA AINA SV).

RINCON 6.5: Ex dell'incontro, eccelle per determinazione in mezzo al campo. In definitiva, la solita diga.

MEITE' 6.5: I movimenti giusti nei momenti più opportuni. Tra le sorprese di questa serie A, il mediano francese non stecca.

ANSALDI 6: Un autentico motorino prestato alla corsia mancina. Meno pimpante nel secondo tempo.

BERENGUER 6.5: Svaria su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento, e ci riesce perfettamente. (70' BASELLI 6: Fa il suo).

BELOTTI 6.5: Chiamatelo, se volete, attaccante moderno. Sempre al servizio della squadra, sempre lucido nelle scelte.