Juventus-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus e Torino si sfideranno per la decima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

JUVENTUS-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 dicembre 2020

Orario: 18.00

Canale: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Uno dei principali appuntamenti della stagione della Juventus e del Torino è arrivato: il Derby della Mole è alle porte e, anche se quest'anno non ci sarà il pubblico, il Derby è sempre un crocevia fondamentale della stagione di entrambe le squadre.

Una classifica nettamente differente per le due squadre, nonostante la Juventus non abbia ancora convinto a pieno in campionato: la Vecchia Signora è quarta in classifica a 17 punti, il Torino occupa la terzultima posizione con soli 6 punti.

Juventus e Torino, in gare ufficiali ed in tutte le competizioni, si sono affrontate 200 volte tra di loro. Lo storico parla di 88 vittorie della Juventus, 56 pareggi e 56 vittorie del Torino. 298 reti segnate dai bianconeri e 238 dai granata.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Juventus-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-TORINO

La partita tra Juventus e Torino si giocherà sabato 5 dicembre, con il calcio d'inizio fissato alle ore 18. Lo stadio sarà ovviamente l'Allianz Stadium.

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (canale 202 del satellite).

Il match tra Juventus e Torino sarà disponibile come sempre anche in su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e disponibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa per seguire il Derby Juventus-Torino si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal troverete la diretta testuale della partita a partire dall'annuncio dei ventidue che scenderanno in campo, fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti che scandiranno il match dello Stadium Juventus-Torino.

Pirlo schiera nuovamente Cuadrado e Danilo in difesa, dà fiducia a Bentancur e Chiesa a centrocampo e al posto dello squalificato Morata affianca Dybala a Cristiano Ronaldo. Ramsey ancora pendolo tra mediana e trequarti.

Il Torino ha ormai sposato il 3-5-2, lasciando il 4-3-1-2 tanto caro a Giampaolo. Belotti inamovibile in attacco, al suo fianco potrebbe toccare a Simone Verdi. Singo confermato sulla fascia destra, Ansaldi in competizione con Murri per quella opposta. Linetty e Meité le mezzali del centrocampo. Rodriguez anche nella posizione ibrida di interno sinistro di difesa.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, C. Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti.