Juventus e Torino in contatto per Pjaca: c'è l'ok del croato ai granata

Marko Pjaca potrebbe approdare dall'altra parte di Torino: granata in contatto con la Juventus, croato d'accordo al trasferimento.

Alla ricerca di un posto al sole. Fin dal 2016, anno del suo approdo in Italia alla Juventus, di Marko Pjaca si è parlato poco o nulla: vuoi per guai fisici, vuoi per motivazioni di natura tecnica, il croato è quasi sempre rimasto in sordina senza incidere.

I prestiti a Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht e Genoa non sono bastati per rilanciarlo definitivamente e le gerarchie di Massimiliano Allegri non gli sorridono, ragion per cui è facilmente intuibile un nuovo trasferimento altrove.

#Toro e #Juve sono in costante contatto per cercare di definire il passaggio di #Pjaca in granata: si tratta ancora sulla formula, c’è l’ok del giocatore. Le due società proveranno a chiudere l’operazione in settimana ⏳🐂@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 26, 2021

Stavolta, però, Pjaca potrebbe rimanere nel capoluogo piemontese percorrendo pochi km, quanto basta per raggiungere la sponda granata del Torino: ad oggi, la società presieduta da Urbano Cairo è quella più avanti per aggiudicarsi l'ex Dinamo Zagabria.

Contatti in corso con la Juventus per cercare di trovare l'intesa in merito alla formula del trasferimento, mentre non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda il gradimento del ragazzo che ha già dato il suo ok all'operazione di mercato.

Le due società proveranno a velocizzare i tempi e a chiudere nel corso di questa settimana, per consentire a Pjaca e al Torino di potersi conoscere in vista della partenza ufficiale del nuovo campionato. E chissà che non sia la volta buona, di quel posto al sole agognato da anni.