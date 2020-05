Juventus su Todibo: un'idea che non tramonta

Titolare nella sfida tra Borussia Dortmund e Schalke 04, il difensore francese resta nel mirino della Signora: colloqui in atto con il Barcellona.

e si stanno parlando e continueranno a farlo. Tanti i nomi sul tavolo, tra opportunità di natura tattica e, soprattutto, finanziara. Insomma, il mercato ai tempi del coronavirus dovrà proporre una buona dose di inventiva.

Ecco perché il CFO Fabio Paratici ha avviato una serie di contatti con diversi top club internazionali. Alla ricerca, appunto, di occasioni. E se Arthur, Pjanic e De Sciglio restano ipotesi vive, con bianconeri e blaugrana a valutare minuziosamente il fronte, la lista presto potrebbe infoltirsi.

Ad esempio, alla Continassa, Jean-Clair Todibo è un nome mai passato di moda. Trattato nel (recente) passato, in regime di svincolo dal , il francese rappresenta un'idea progettuale: magari spalleggiata in sinergia con un'altra società.

Attualmente in prestito allo 04, fresco di sfida contro il , il 20enne jolly transalpino cerca ancora la massima espressione calcistica. Complicata da trovare in terra catalana, soprattutto per questioni legate all'elevata concorrenza interna.

Dunque, il passaggio nella , campionato solitamente ideale per i talenti in erba. Le settimane porteranno consiglio e, sull'asse -Barcellona, verrà fatta maggiore chiarezza.

Specialmente considerando come la chiave primaria di ogni discorso, al momento, sia rappresentata dall'umore di Arthur: poco intrigato dalla possibilità di lasciare la . Ora. Poi, si vedrà.

La partita di Todibo, nel derby della Ruhr, è durata 45': non in perfette condizioni, il francese ha salutato anzitempo la gara. Schierato come terminale destro nella difesa a tre, il ragazzo di Cayenne s'è reso protagonista di un bel salvataggio. Dopodiché, gambe e strade in salita. Dopodiché 4-0. In estrema sintesi, un rientro da dimenticare corale e individuale.