Juventus, tesseramento completato: arriva ufficialmente Barrenechea dal Sion

La Juventus ha perfezionato il tesseramento di Enzo Barrenechea dal Sion, che si aggregherà alla Primavera di Lamberto Zauli.

La campagna acquisti invernale della termina da dove è iniziata. Ovvero: con la linea verde protagonista. Il club bianconero, prima del gong finale, è riuscito a completare l'iter burocratico legato al tesseramento di Enzo Barrenechea, approdato in estate al Sion dietro la ragia bianconera.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Centrocampista argentino, classe 2001, da giorni si trova a Vinovo in attesa del via libera definitivo. Arrivato, per sua fortuna, nella giornata odierna. Ora, dunque, semaforo verde verso una nuova avventura alla corte della Primavera guidata da Lamberto Zauli.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Seguito con estremo interesse tra le fila del Newell's Old Boys, Madama ha lavorato alacremente affinché il ragazzo potesse approdare in Europa, trovando nel Sion un valido alleato, che ha consentito al mediano sudamericano di racimolare 7 presenze nella Promotion League.

Insomma, alla Continassa la stima nei confronti di questo talento sicuramente non manca. Dunque, occhi puntati su un'evoluzione interna, puntando principalmente sul lavoro di Zauli.