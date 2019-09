Juventus senza terzini sinistri, Sarri: "Il vice di Paratici è mancino"

Sarri, nella conferenza stampa 'pre' Juventus-SPAL, ha scherzato su chi dovrà sostituire Alex Sandro a sinistra: "Penso di provare Cherubini".

Domani, alle 15, la sbarcherà all'Allianz Stadium per affrontare la . Sulla carta un test poco probante per i campioni d' , ma che invece al pari di e nasconde delle insidie da non sottovalutare. E Maurizio Sarri, da uomo navigato e di calcio, nella conferenza stampa di viglia ha voluto tenere alta l'attenzione generale.

Insomma, vietato sottostimare le qualità dell'imminente avversario. A maggior ragione dovendo sostituire tutti i terzini di ruolo. Sulla destra, infatti, mancheranno sia Mattia De Sciglio sia Danilo. A sinistra, invece, Alex Sandro salterà la gara a causa di un grave lutto. Il brasiliano è atteso domani a , tuttavia sul rettangolo di gioco rientrerà solamente martedì in contro il .

Dunque, fantasia al potere. Con Blaise Matuidi favorito su Federico Bernardeschi nell'inedito ruolo di laterale sinistro. L'ex tecnico del , comunque, non si piange addosso. Affatto. A tal punto da scherzarci sopra.

"Ho visto che Federico Cherubini era mancino, penso di provare anche lui oggi".

Una battuta simpatica che ha coinvolto il vicedirettore sportivo della Juventus, con un passato da centrocampista e capitano - tra le altre squadre - nel Foligno.

Insomma, piena emergenza ma da vivere come un ulteriore processo di crescita. A tal proposito, per non farsi cogliere impreparato, nelle ultime esercitazioni Sarri si sarebbe soffermato principalmente sui movimenti di Matuidi che, ancora una volta, è chiamato a fungere da equilibratore. Questa volta, però, in una zona del campo differente.