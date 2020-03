Juventus, ultimati tutti i tamponi: solo Rugani, Matuidi e Dybala positivi

Si fermano a tre i casi di positività al Coronavirus in casa Juventus: ultimati tutti i tamponi, solo Rugani, Matuidi e Dybala positivi.

Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Sono questi gli unici tre giocatori della risultati positivi al COVID.19.

Gli altri tamponi ai quali sono stati sottoposti tutti gli altri elementi della rosa bianconera hanno dato tutti esito negativo.

Quelle emerse nelle ultime settimane sono quindi le uniche tre positività, cosa questa che può essere vista come una buona notizia in un periodo così tristemente complicato per il calcio italiano e più in generale per un intero Paese, visto che vuol dire che i casi sono di fatto circoscritti.

Altre squadre

Anche Cristiano Ronaldo è stato sottoposto a tampone nei giorni scorsi a Madeira ed il test ha dato gli esiti sperati. Un discorso analogo vale ovviamente anche per Gonzalo Higuain, che è volato in per stare al fianco della madre malata, e poi per Pjanic, Khedira e Douglas Costa, ovvero gli altri calciatori della che hanno lasciato per unirsi alle rispettive famiglie nei loro Paesi.

Tutti coloro che hanno lasciato l’ , ora, dovranno rispettare un periodo di isolamento al loro rientro.