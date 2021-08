Juventus, suggestione Kean: Raiola a Torino, si discute

Dialogo in corso tra il club bianconero e Mino Raiola. Il tema è Moise Kean, già alla Juventus in passato: potrebbe tornare a Torino.

Il via vai frenetico registrato nelle ultime ore in zona Continassa rende chiara l'idea della quantità di lavoro in casa Juventus per consegnare a Massimiliano Allegri i tasselli giusti per completare la rosa della nuova stagione.

L'addio di Cristiano Ronaldo, ormai in rottura totale con il club bianconero e in partenza in direzione Manchester City (che comunque dovrà fare un'offerta alla Juventus se vorrà ingaggiare il portoghese), non è l'unico dei temi affrontati nelle ultime ore.

La cessione di un giocatore offensivo porterà i bianconeri a investire sul mercato, soprattutto nel reparto avanzato: ieri, come raccontato, alla Continassa non era presente solo Jorge Mendes.

A metà giornata è arrivato anche Mino Raiola: il noto agente ha intavolato un dialogo con la Juve per un possibile ritorno di Moise Kean a Torino, anche in virtù dell'addio di Ronaldo.

Giornata calda per la #Juventus: Mino Raiola alla Continassa // Busy days for Juventus today: Mino Raiola has arrived at Continassa @GoalItalia @goal pic.twitter.com/mudyQwJU5Y — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 26, 2021

La Juventus e Raiola trattano, parlando di cifre e formule per l'attaccante attualmente all'Everton, dal 2019, con alle spalle un'esperienza al PSG, in prestito.

In bianconero 21 presenze e 8 goal con Massimiliano Allegri in panchina: lo stesso che potrebbe accoglierlo nelle prossime ore e permettergli di crescere ancora.