La Juventus spinge per Suarez: contatti sempre più costanti

La Juventus e Luis Suarez si sono avvicinati improvvisamente: per l'uruguaiano l'opzione bianconera si fa sempre più calda.

Un ritorno di fiamma improvviso dopo i primi timidi contatti dei giorni scorsi: stavolta l'opzione Luis Suarez si fa seria, anzi serissima per la .

I bianconeri stanno svolgendo un casting per trovare il numero 9 del presente e del futuro, il sostituto di quel Gonzalo Higuain liquidato pubblicamente in conferenza stampa da Andrea Pirlo, e l'uruguaiano sembra aver scalato diverse posizioni nella classifica di gradimento.

Se fino a pochi giorni fa l'accordo con Dzeko appariva come un indizio verso la fumata bianca per l'approdo del bosniaco a , oggi lo scenario racconta tutt'altro: 'El Pistolero' è da considerarsi in pole, il primo nome sul taccuino di Paratici che proverà a sfruttare la rottura tra il bomber e il .

La #Juventus ha iniziato a spingere concretamente su #Suarez. Contatti costanti. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore. Ma la pista è diventata seria 🔥⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 1, 2020

La società blaugrana, d'altronde, è stata chiara fin da subito: Suarez non farà più parte del progetto ed è meglio che si trovi un'altra sistemazione, in fretta pure. Sistemazione che potrebbe essere proprio la Juventus.

Operazione che, qualora andasse in porto, regalerebbe a Pirlo un tridente da sogno composto dall'ex , Dybala e Cristiano Ronaldo. I tre moschettieri giusti per lanciare un messaggio bello forte all'Europa: la Juventus è viva e vegeta. E sogna il colpo grosso in Champions.