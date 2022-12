Juventus-Standard Liegi 1-1: Un rigore di Soulé evita la sconfitta

L'ultimo test amichevole della Juventus prima della ripresa finisce in parità, brilla soprattutto Soulé. Problemi per Szczesny.

L’ultimo test e, dopodiché, non si scherzerà più. Non che la Juventus abbia approcciato a questa sorta di pre-campionato bis adottando un atteggiamento scanzonato. Anzi, tutt’altro.

Ma dal 4 gennaio – appuntamento in casa della Cremonese – le partite torneranno a pesare. La Vecchia Signora chiude il trittico delle amichevoli pareggiando per 1-1, all’Allianz Stadium, con lo Standard Liegi. Insomma, prove generali – dal punto di vista tattico – della formazione che dovrà misurarsi contro la truppa di Alvini.

Madama, che non subiva goal dal 2 novembre, vota il partito del 3-5-2; ormai sistema di gioco base, chiamato a confermarsi nella seconda parte di stagione. Si rivedono, in blocco, i tre basiliani dietro. Mentre Aké, schierato sulla fascia destra, si candida a una maglia da titolare in vista della Cremonese: considerando la quasi certa indisponibilità di Cuadrado. Il primo tempo, tuttavia, la Juve lo chiude sotto.

Poco da segnalare, se non qualche tentativo qua e là di Kean e il palo colpito da Miretti. Padroni di casa al piccolo trotto, stesso discorso per gli ospiti che però hanno il merito di sbloccarla con un calcio piazzato che sfocia nell’autorete di Danilo post uscita errata di Szczesny.

E, dal canto suo, anche lo Standard Liegi centra un legno con una bella conclusione di Balikwisha. Nella ripresa, quindi, ecco i cambi al potere. Con i giovani della Juventus, tanto per cambiare, ancora a ben figurare. Soulé inventa, Compagnon si procura il rigore. E lo trasforma chirurgicamente proprio Soulé, l’elemento più pimpante tra le fila della Vecchia Signora in questo test.

Non male pure il gioiellino Huijsen, alla seconda presenza da titolare, discretamente a suo agio nei meccanismi difensivi. Nulla da segnalare nel finale, con la partita a spegnersi lentamente nel risultato utile per ambedue le compagini.

Chiesa, che non ha preso parte all’amichevole odierna, è rimasto ad allenarsi alla Continassa: nel mirino la convocazione per la Cremonese. Morale della favola, lavoro individuale per perfezionare la condizione pensando a un 2023 degno di nota.

IL TABELLINO

JUVENTUS-STANDARD LIEGI 1-1

Marcatori: 32' aut. Danilo, 56' rig. Soulé

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny (46′ Perin); Danilo (46′ Huijsen), Bremer (46′ Gatti), Alex Sandro (46′ Rugani); Aké (60′ Barbieri), McKennie (46′ Barrenechea), Locatelli (46′ Fagioli), Miretti (69′ Sersanti), Kostic (46′ Iling-Junior); Kean (46′ Soulé), Milik (46′ Compagnon). All. Allegri. A disp. Pinsoglio

STANDARD LIEGI (3-4-3): Bodart (46′ Henkinet); Laifis (64′ Laursen), Bokadi (64′ Noubi), Dussenne; Melegoni (64′ Fossey), Alzate, Balikwisha (83′ Kuavita), Donnum (83′ Calut); Zinckernagel (83′ Dragus), Perica (64′ Ohio), Davida (64′ Canak). All. Deila. A disp. Epolo

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: -