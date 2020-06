Juventus allo Stadium dopo 3 mesi: allenamento in famiglia

A 3 mesi da Juve-Inter, lo Stadium ha riaperto i battenti ai bianconeri: allenamento con partitella in vista della sfida di Coppa Italia col Milan.

di nuovo allo Stadium a tre mesi dall'ultima volta (il match con l' dell'8 marzo). Stavolta però lo ha fatto in famiglia, per un allenamento che rientra nella marcia d'avvicinamento alla semifinale di ritorno col in Coppa .

Prove generali in vista del match col Milan e della ripartenza in dunque, per tornare a giocare di sera (visto che molte partite della saranno disputate alle 21.45) e per tornare a saggiare il prato dello Stadium.

Sarri, per l'occasione, ha mischiato le carte formando due squadre (una in bianconero, l'altra in azzurro) e dato vita ad una partitella da due tempi di mezz'ora ciascuno. Terminata 0-0 e giocata a ritmi bassi, senza alcun problema fisico riscontrato.

Che bello essere di nuovo a casa! 🏠

L'allenamento e la partitella a ranghi misti dei bianconeri all'Allianz Stadium ➡️ https://t.co/h44tUJFZWC pic.twitter.com/6LSyO7oTNm — JuventusFC (@juventusfc) June 5, 2020

Un allenamento congiunto in quello che tra sette giorni sarà il teatro della sfida che decreterà la prima finalista di : la Juve scalda i motori.