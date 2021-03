Juventus-Spezia, le pagelle: Bernardeschi top

Grande prova per Morata, Frabotta delude: impalpabile alla pari di Kulusevski. Vignali in costante difficoltà, Estevez e Maggiore tra i migliori.

PAGELLE JUVENTUS

BERNARDESCHI 7 – Entra al 61’ e cambia le sorti dell’incontro. Prima, mandando in goal Morata. Poi, bissando con Chiesa. Insomma, ingresso decisivo.

MORATA 7 – Non ancora al top a causa del citomegalovirus, lo spagnolo torna a segnare in campionato. Un’iniezione di fiducia in vista del binomio Lazio-Porto, gare che segneranno indelebilmente la stagione bianconera.

FRABOTTA 5 – Pronti via e, per un’entrata scomposta su Vignali, rischia grossissimo. Né attacca né difende. Impalpabile.

PAGELLE SPEZIA

ESTEVEZ 6.5 – Una sola giocata avventata nel primo tempo. Per il resto: quantità e qualità.

MAGGIORE 6.5 – Pressa tutto e tutti, cercando sistematicamente la lettura più proficua.

VIGNALI 5 – In costante difficoltà, prova a cavarsela con il mestiere. Ci riesce a targhe alterne, ma i dolori nascono con la palla tra i piedi; nel dettaglio poco - eufemismo - educati.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6.5, Demiral 6.5, Alex Sandro 6, Frabotta 5 (61’ Bernardeschi 7); Chiesa 6.5 (72’ Ramsey 6), Bentancur 6, Rabiot 5, McKennie 6 (60’ Morata 7); Kulusevski 6 (87’ Di Pardo s.v.), Ronaldo 6.5. Allenatore: Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5, Terzi 6, Erlic 6, Marchizza 6 (85’ Bastoni s.v); Estevez 6.5, Sena 6.5 (85’ Agudelo s.v.), Maggiore 6.5 (72’ Acampora 6); Gyasi 6, Nzola 6 (72’ Galabinov 5), Farias 6 (73’ Verde 6). Allenatore: Italiano