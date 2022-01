Juventus scatenata sul mercato: tentativo concreto per Gatti

Dentro Vlahovic e (quasi) Zakaria, prossimi alla cessione Kulusevski e Bentancur con direzione Londra per approdare al Tottenham: il mercato della Juventus è in pieno fermento e, a questi nomi, se ne aggiunge un altro in entrata.

La società bianconera sta facendo, in queste ore, un tentativo molto concreto per Federico Gatti, difensore centrale rivelazione di questa stagione in Serie B: 3 goal in 19 presenze stagionali col Frosinone, di cui due nella sola sfida interna contro la SPAL dello scorso 18 dicembre.

Piemontese, nativo di Rivoli, Gatti è cresciuto nelle giovanili dell'Alessandria e si è fatto le ossa tra i dilettanti con Pavarolo, Saluzzo e Verbania, prima della chance in Serie C con la Pro Patria nel 2020 e del trasferimento in Ciociaria un anno più tardi.

Per Gatti si profila un derby di mercato tutto torinese: sulle sue tracce c'è anche il Torino di Cairo che, con l'inserimento dei cugini, sembra aver perso il vantaggio precedentemente accumulato.