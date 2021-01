Juventus-Sassuolo, le pagelle: Cristiano Ronaldo non al meglio

Danilo sempre più imprescindibile, Consigli salva tutto. Bonucci sbaglia troppo, Defrel si toglie una gioia personale.

Le pagelle di - :

CONSIGLI 7: Salva il salvabile, rendendo il parziale meno corposo. Incolpevole sui goal.

DEFREL 7: S’infila tra i due centrali bianconeri e si toglie la gioia personale.

DANILO 7: Sempre più imprescindibile nella di Pirlo, trova una rete chirurgica. Che testimonia, non che ce ne fosse bisogno, come il brasiliano abbia piedi educati.

Altre squadre

BONUCCI 5: Sbaglia più letture, compresa – assieme a Demiral – quella che porta il Sassuolo al momentaneo 1-1.

CRISTIANO RONALDO 6: Dopo San Siro, il portoghese stecca la seconda partita di fila. Non una grande condizione fisica. Poi, non da lui, un errore grossolano sotto-porta. La rete nel finale, quindi, non giustifica la performance.

L'articolo prosegue qui sotto

OBIANG 4.5: Rovina un’ottima prova, caratterizzata da un grande acume tattico, con un’entrata scriteriata su Chiesa. Intervento del VAR, cartellino rosso, doccia anticipata.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6; Danilo 7, Demiral 5, Bonucci 5, Frabotta 6.5; Chiesa 6 (87’ Bernardeschi s.v.), Arthur 5, Bentancur 5 (46’ Rabiot 5.5), McKennie 6 (18’ Ramsey 6.5) (86’ Morata s.v); Dybala 5.5 (42’ Kulusevski 6), Ronaldo 6. Allenatore: Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli 7; Muldur 6 (73’ Oddei 6.5), Chiriches 6 (87’ Ayhan s.v.), Ferrari 6, Kyriakopoulos 6; Obiang 4.5, Locatelli 6.5; Traorè 6.5, Djuricic