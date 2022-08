Juventus-Sassuolo 3-0: Di Maria e doppio Vlahovic, i bianconeri vincono e convincono

Ottimo esordio per la Juventus in campionato. La compagine bianconera si impone sul Sassuolo con un 3-0 che porta le firme di Di Maria e Vlahovic.

Buona la prima. Anzi, ottima la prima. A differenza della passata stagione, infatti, la Juventus non stecca all’esordio in campionato. Via di 3-0 contro un Sassuolo volenteroso ma inefficace. All’Allianz Stadium passano i bianconeri trascinati dall’immensa qualità proposta da di Di Maria e dalla fase realizzativa di Vlahovic. Debutto da urlo per l’argentino, che sblocca le marcature e regala spettacolo. Bicchiere mezzo vuoto: è costretto a lasciare anzitempo la gara per un fastidio all’adduttore sinistro. Doppietta per il bomber serbo, alle prese con un pre-campionato non semplice a causa del problema patito nel finale della passata stagione. Insomma, una grande iniezione di fiducia nella fase embrionale dell’annata calcistica.

Nel primo tempo Madama soffre. Sì, non inganni il parziale di 2-0, perché il Sassuolo le sue occasioni le ha avute. Eccome. Bene nello specifico Perin, bravo a disinnescare sapientemente le fiammate neroverdi. Ma quando in squadra annoveri tra le tue fila gente del calibro di Di Maria e Vlahovic, beh, aggiungere altro sarebbe superfluo.

Nella ripresa, invece, la Juve è brava a chiudere a tripla mandata l’incontro. Mettendo la parola fine, così, a una paetita che comunque ha evidenziato alcune lacune strutturali rigorosamente a tinte zebrate. Concedere tante conclusioni, giustappunto, non è mai cosa buona e giusta. Lo sa bene Allegri che, infatti, soprattutto nel finale opta per alzare i decibel. Esordi anche per Kostic e Rovella, ma dal sapore differente. Il primo, e non potrebbe essere altrimenti, è chiamato rapidamente a scalare le gerarchie. Il secondo, dal canto suo, nelle prossime puntate dovrebbe finire in prestito secco al Monza.

JUVENTUS-SASSUOLO 1-0, 26’ DI MARIA – Cross dalla sinistra di Alex Sandro, il Fideo conclude al volo schiacciando a terra e trovando una traiettoria imprendibile per Consigli.

JUVENTUS-SASSUOLO 2-0, 43’ VLAHOVIC – Dagli undici metri, conclusione di potenza della punta che spiazza l’estremo difensore neroverde.

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0, 51’ VLAHOVIC – Errore in impostazione del Sassuolo, recupera di Di Maria che serve il compagno: per l'ex Fiorentina è facile insaccare da pochi metri.

JUVENTUS-SASSUOLO, LA MOVIOLA

Pronti via ed è subito un episodio nell’area neroverde a far discutere: Alex Sandro cade in dopo un contatto con Muldur, con quest’ultimo che (successivamente) è costretto a uscire in barella. Per il direttore di gara, comunque, non sussistono gli estremi per il penalty. E neanche il VAR interviene. Al 33’ Thorstveldt rischia – beccandosi il giallo – per un colpo rifilato al volto di Bremer. Mentre al 42’ la Juve ottiene il rigore del 2-0 a causa di un contatto tra Vlahovic e Ferrari, con il centrale ammonito.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

MARCATORI: 26’ Di Maria, 43’ rig. Vlahovic, 51’ Vlahovic

JUVENTUS (4-4-2): Perin 7; Danilo 6.5, Bonucci 6, Bremer 6.5, Alex Sandro 7 (61’ De Sciglio 6.5); Cuadrado 6.5 (61’ Kostic 6), Zakaria 6, Locatelli 6 (76’ Rovella s.v.), McKennie 6 (76’ Soulé s.v.); Di Maria 8 (65’ Miretti 6), Vlahovic 8. All. Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 5; Muldur s.v. (6’ Toljan 5), Ayhan 4.5, Ferrari 5, Rogerio 5.5; Frattesi 5 (80’ Ceide s.v.), Matheus Henrique 5, Thorstvedt 6 (80’ Harroui s.v.); Berardi 5, Defrel 5.5 (46’ Raspadori 5), Kyriakopoulos 5.5 (59’ Pinamonti 5.5). All. Dionisi.

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Locatelli (J), Thorstveldt, Ferrari, Henrique (S)

Espulsi: nessuno