Juventus-Sassuolo 2-2: CR7 è tornato, ma Madama frena

Ronaldo torna al goal, ma la Juventus viene fermata allo 'Stadium' dal Sassuolo: di Bonucci, Boga e Caputo le altre firme, esordio per il 2001 Turati.

Qualcosa di nuovo. La , tra le mura amiche, contro il in campionato aveva sempre vinto. Questa volta, però, Madama fatica e non poco persino a portare a casa il punto. Merito di un avversario sbarcato sotto la Mole con la volontà di fare la partita. Il tutto, senza alcun timore reverenziale.

Dopo le fatiche di Champions, Sarri opta per un turnover ragionato. Altro giro, solito 4-3-1-2. Spazio a Buffon, a -2 dal record in serie A di Paolo Maldini con 645 presenze. Alex Sandro sulla fascia sinistra. Bentancur a centrocampo, titolare per la settima volta nelle ultime otto partite. Higuain preferito al connazionale Dybala. De Zerbi, alle prese con qualche problema di formazione, in porta dà fiducia al debuttante Turati: classe 2001, 23 anni in meno di SuperGigi.

Avvio di personalità per la formazione ospite, che con la qualità prova a farsi vedere dalle parti del 77 bianconero. Ma l’occasione ghiotta capita sul destro di Emre Can, che incredibilmente fallisce l’appuntamento con il goal. Kyriakopoulos, su punizione, scalda i guantoni di Buffon. La attacca, il Sassuolo non è da meno. E, dagli sviluppi di una splendida trama corale, Boga non centra lo specchio della porta. Tuttavia, sono i campioni d’ a sbloccarla con un destro chirurgico di Bonucci. La risposta dei neroverdi non si fa attendere: palla magica di Caputo e pallonetto vincente di Boga. Nel dettaglio, pessima la lettura della retroguardia bianconera. Il Sassuolo sfiora il sorpasso con Locatelli e Traorè. A testimonianza di un primo tempo, per la truppa emiliana, a dir poco sontuoso.

Nella ripresa, la Juve la combina subito grossa: festival dell’horror tra Cuadrado, De Ligt e Buffon. Ne approfitta Caputo, che fa esplodere di gioia il settore ospiti. Tentativi di Ronaldo, Higuain, Emre Can e Dybala (subentrato a Bernardeschi). Nella fase più delicata, i padroni di casa trovano il pareggio: Dybala si procura un rigore che CR7 non fallisce, mettendo così alle spalle il periodo nero. Signora di acceleratore, ma è pareggio.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 2-2

MARCATORI: 20’ Bonucci, 22’ Boga, 47’ Caputo, 67’ rig. Ronaldo

JUVENTUS (4-3-1-2) Buffon 5; Cuadrado 5.5, Bonucci 6, De Ligt 5, Alex Sandro 5; Bentancur 7, Pjanic 6, Emre Can 5 (53’ Matuidi 5.5); Bernardeschi 5 (53’ Dybala 6.5); Ronaldo 6, Higuain 5 (78’ Ramsey s.v.). Allenatore: Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1) Turati 7; Toljan 6, Romagna 5, Marlon 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Locatelli 7, Magnanelli 6.5; Djuricic 6.5 (71’ Muldur 6), Traorè 7 (61’ Duncan 6), Boga 7.5 (89’ Peluso s.v.); Caputo 7.5. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Djuricic, Locatelli, Toljan, Muldur (S), Pjanic (J)

Espulsi: nessuno