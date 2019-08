Juventus, Sarri non sarà in panchina contro Parma e Napoli

Maurizio Sarri non sarà in panchina nelle prime due giornate di Serie A. La Juventus ha scelto così per permettere al tecnico di recuperare.

Brutta notizia per la a due giorni dall'inizio della serie A. A causa della polmonite che sta affrontando, Maurizio Sarri non sarà in panchina nelle prime due partite di campionato contro e .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli. La decisione è stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al più presto la regolare attività".

L'allenatore della Juventus, quindi, cercherà di riprendersi al meglio per poi tornare dopo la sosta di campionato. Dunque, con più tempo a disposizione per guarire totalmente.

"Al suo posto, al Tardini, ci sarà dunque Giovanni Martusciello, allenatore in seconda di provata esperienza: Martusciello è stato già infatti il vice di Sarri a tra il 2009 e il 2016, e dopo aver guidato in prima persona la formazione toscana nella stagione 2016/17, ha ricoperto il ruolo di tecnico in seconda nell' di Spalletti all'Inter tra il 2017 e il 2019".

La Juventus comunica anche che sarà Martusciello a sedere in panchina. Sarri, per un gioco del destino, salterà proprio la tanto attesa sfida contro il 'suo' Napoli al secondo turno, in programma all'Allianz Stadium.

Il debutto di Sarri sulla panchina della Juventus, secondo la tabella di marcia, andrà in scena per il weekend del 15 settembre in occasione della trasferta di Firenze.