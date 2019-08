Juventus, Rugani non convocato per il Parma: out anche Ramsey

Rugani non è nell'elenco dei convocati della Juventus per la trasferta con il Parma: il giocatore è oggetto di voci di mercato. Out anche Ramsey.

La ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il : tra questi assenti Aaron Ramsey e Daniele Rugani, quest'ultimo al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni. Il gallese sta invece recuperando la condizione.

In occasione della trasferta del Tardini, dunque, Maurizio Sarri - che non sarà presente in panchina per via della polmonite - avrà pressoché l'intera rosa a disposizione. Seppur la trattativa con la in questo momento sia in standby, Rugani non rientrà più nei piani della Signora: che, dunque, da questa partenza vorrebbe realizzare una plusvalenza corposa.

Ramsey, non ancora al top, dovrebbe strappare la prima chiamata in vista della prossima settimana nel big match contro il . Per il momento, per lui, il menù propone un lavoro personalizzato alla Continassa.