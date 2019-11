La Juventus non multerà Ronaldo, arriva il suo post: "Partita difficile, vittoria importante"

Breve intervento sui social di Cristiano Ronaldo che prova ad allontanare le polemiche relative alla sua reazione in Juventus-Milan. Non sarà multato.

Il giorno dopo - , è lui l'uomo copertina: Cristiano Ronaldo non ha segnato ma ha fatto parlare di sé per l'atteggiamento tenuto al momento del cambio con Paulo Dybala e, soprattutto, per aver lasciato lo stadio alcuni minuti prima della fine della partita.

Come prevedibile, via alle polemiche: da un lato chi ritiene inaccettabile il comportamento di un professionista seguito da milioni di tifosi ed esempio per tanti ragazzini, dall'altro chi lo difende tendendo a sminuire l'episodio.

Lo stesso fuoriclasse portoghese ha rotto il silenzio con un breve intervento affidato ad un post apparso sul suo profilo Instagram, che magari servirà per sbollire la rabbia e per chiudere una volta per tutte una vicenda antipatica.

"Partita difficile, vittoria importante".

A completare il quadro, la decisione della Juventus: nessuna multa per Ronaldo. Ora, gli impegni con la nazionale portoghese. Il modo migliore, forse, per archiviare un caso già rientrato.