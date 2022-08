Juventus-Roma, le pagelle: Vlahovic 'di fino', Dybala decisivo

Vlahovic strappa applausi con un calcio da punizione da urlo, McKennie entra ma non incide. Dybala non si lascia condizionare dal suo passato.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-ROMA

SZCZESNY 6 – Al rientro dall’infortunio, si limita a raccogliere un pallone dal sacco.

DE SCIGLIO 6 – Si fa bruciare una volta da Spinazzola, dopodiché gli prende le misure e cresce di tono.

BREMER 6 – Meglio a destra, letteralmente dominante nell’uno contro uno.

DANILO 6.5 – La sensazione è che da centrale abbia un ottimo presente e un intrigante futuro.

ALEX SANDRO 5.5 – Perfetto fino all’assist di Dybala. D’altronde, si sa, sono i dettagli a fare la differenza.

RABIOT 6.5 – Schierato in qualità di mezzala destra, propone un contributo di livello. E’ costretto, però, a lasciare il campo anzitempo per un problema muscolare. (58’ ZAKARIA 5 – Non ne azzecca una).

LOCATELLI 6.5 – Il VAR gli nega la gioia del goal, in ripresa rispetto alle altre uscite. (85’ ROVELLA SV).

MIRETTI 6.5 – Personalità al potere, qualità e qualità, un mediano moderno destinato a fare cose pregevoli. (77’ MILIK 6 – Esordio in bianconero nelle battute conclusive).

CUADRADO 6 – Sfiora la rete in tre circostanze, ma la mira non è delle migliori. (77’ MCKENNIE 5 – Decisamente fuori condizione).

VLAHOVIC 7 – Si inventa una punizione incredibile e, per il resto, non fa mancare il solito grande sacrificio. (86’ KEAN SV).

KOSTIC 5 – Quanti cross imprecisi. E il problema è che questo sarebbe il piatto forte della casa…

RUI PATRICIO 6.5 – Non può nulla sulla punizione maestosa di Vlahovic, ma ha il merito di rispondere due volte presente su Cuadrado. Insomma, tiene a galla la banda capitolina.

MANCINI 5.5 – Spesso fuori posizione, finisce per perdere rapidamente la bussola. (46’ EL SHAARAWY 6 – Non sfigura, affatto).

SMALLING 6.5 – E’ l’anello forte della retroguardia giallorossa, tuttavia anche lui ha i suoi problemi nel neutralizzare il 9 bianconero.

IBANEZ 6 – Sale di rendimento nel lato B del match.

KARSDORP 5 – Preme poco sull’acceleratore, sovrastato spesso e volentieri. (62’ CELIK 6 – Subentra con la giusta mentalità).

CRISTANTE 6 – Dovrebbe fungere da diga in mezzo al campo, qualche lettura errata di troppo ma ha l’esperienza giusta per venirne a capo.

MATIC 5.5 – Non sfoggia una grande condizione atletica. E lo si nota palesemente.

SPINAZZOLA 5 – Un suo errore in impostazione porta la Juve a creare il goal del vantaggio. Quando accelera crea qualche grattacapo al dirimpettaio, ma in fase difensiva patisce e non poco. Mou lo toglie all’intervallo. (46’ ZALEWSKI 6.5 – Un gran bel laterale moderno).

DYBALA 6.5 – L’uomo più atteso incide. Sì, con un’acrobazia che vale un assist da urlo. (77’ KUMBULLA SV).

PELLEGRINI 5.5 – Opera tra le linee per favorire il flusso della manovra. (93’ BOVE SV)

ABRAHAM 7 – Solità generosità, ma gli arrivano pochi palloni potabili. Uno, per la precisione, e lo butta dentro.