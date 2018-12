Juventus-Roma, Cristiano Ronaldo sfida Schick per tornare a +8

Cristiano Ronaldo affronterà la Roma dal primo minuto: possibile un turno di riposo contro la Sampdoria. Nella Roma, Schick è l'unica punta.

No, non è tempo di riposare. Cristiano Ronaldo viaggia a ritmo sostenuto. Sempre titolare, sempre a trascinare i compagni. Squalifiche permettendo, s'intende. Il cartellino rosso di Valencia, infatti, ha consentito al numero 7 della Juventus di rifiatare forzatamente in occasione del match casalingo contro lo Young Boys. Dopodiché, piede costantemente sull'acceleratore. Con una sola sostituzione – nei minuti di recupero – rimediata a Firenze.

Le presenze complessive sono 21, le reti 12, le prestazioni convincenti innumerevoli. In poco tempo, sfoggiando lo status di miglior giocatore al mondo, CR7 ha conquistato Madama : sguardo ammiccante, classe e portamento. Insomma, impossibile non innamorarsi di uno così.

E a 33 anni gestirsi raffigura la pura prassi. “Cristiano salterà una delle tre partite tra Roma, Atalanta e Sampdoria ”. Aveva detto Massimiliano Allegri alla vigilia del derby di una settimana fa. Poi nell'ultima conferenza di ieri la rivelazione sul portoghese: "Contro la Roma Ronaldo giocherà" . Quindi l'equazione adesso è facile: l'esclusione concordata andrà in scena con la Sampdoria o l'Atalanta.

Sbarcato nel capoluogo piemontese con l'intenzione di fare la voce grossa in tutte le competizioni, il portoghese negli anni ha imparato a dosarsi. Qualche scatto in meno, qualche partita in meno. Tuttavia alla Juventus l'andazzo è cambiato. I bianconeri hanno bisogno del loro leader e, dal canto suo, CR7 necessita ancora di oliare chirurgicamente i meccanismi. Il tempo, infatti, è poco.

Proprio per questo motivo, pensando agli appuntamenti decisivi e nell'ottica di tornare a +8 sul Napoli, Allegri ha deciso di consolidare le tematiche riguardanti l'ibrido 4-3-1-2. Sistema di gioco che, a meno di colpi di scena, accompagnerà la Signora fino al termine della stagione. Insomma, lo sviluppo passa attraverso la conoscenza.

Non sempre bastano gli allenamenti. E anche in questo caso, Cristiano raffigura una pedina imprescindibile. Le dosi di professionalità sono enormi, ma pure quelle di umiltà non scherzano. L'alieno lusitano s'è messo a completa disposizione della Juventus.

Per il resto Massimiliano Allegri non opererà cambi rispetto alla sua formazione classica. Nemmeno in difesa, dove Bonucci viene confermato a discapito di Benatia, nonostante l'ex giallorosso abbia sperato fino all'ultimo in una maglia.

A fronteggiare Cristiano Ronaldo ci sarà una Roma un po' trasformata. Florenzi dovrebbe giocare alto sulla fascia sinistra, con Under sulla destra (anche se non al 100%). Come unica punta ci sarà invece Patrik Schick.

Di Francesco recupera Dzeko per la panchina, ma non El Shaarawy, De Rossi e Lorenzo Pellegrini. Pastore e Perotti andranno ancora in panchina perché non al meglio. Insomma, non la maniera più fortunata di affrontare una partita proibitiva come quella dell'Allianz Stadium.

Queste le probabili formazioni di Juventus-Roma:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, C. Ronaldo.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick.