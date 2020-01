Juventus-Roma 3-1: tris bianconero in un tempo, Madama in semifinale

Ronaldo, Bentancur e Bonucci stendono la Roma nel primo tempo, Under prova a riaprirla nel secondo tempo ma non basta: la Juventus è in semifinale.

Dieci giorni dopo, è ancora tempo di -. Questa volta, però, a campi invertiti. E se in campionato a imporsi erano stati i bianconeri, in Coppa la musica è la medesima con Madama ad accedere agevolmente alle semifinali. Insomma, prosegue la maledizione giallorossa allo Stadium: sempre sconfitta.

Sarri non pensa al . E lo dimostra optando per un turnover misurato. Fiducia nel 4-3-3 e, soprattutto, nel tridente composto da Douglas Costa, Higuain e Ronaldo. Fonseca, alle prese con la squalifica di Dzeko, risponde con il solito 4-2-3-1. Under, Pellegrini e Kluivert ad agire alle spalle di Kalinic.

La prima occasione della partita capita a Kluivert che, però, non è lesto a ottimizzare un’invitante palla messa in mezzo da Florenzi. Tuttavia, seppur alle prese con un avvio brillante, la Roma si ritrova sotto.

E ci pensa, come sempre, il solito Ronaldo: Higuain serve il portoghese sulla trequarti, che entra in area dalla sinistra e con un preciso diagonale mancino batte Lopez. Madama di furbizia e, attraverso un possesso ragionato, trova il raddoppio. Questa volta ci pensa Bentancur, al primo sussulto stagionale, bravo a sfruttare una leggerezza in uscita di Cristante.

Altro giro, altro problema muscolare per la Signora: Danilo ko. Partita che sfocia al capolinea al 47’, con Bonucci a timbrare il 3-0 testa. Nell ripresa, sono i pali a regnare sovrani: prima Kalinic, poi Higuain. Poi, un sussulto d’orgoglio: Under centra a giro la traversa che rimbalza su Buffon e sfocia nel 3-1. Giallorossi in fiducia, che sfiorano il 3-2 con Florenzi a divorarsi un goal enorme. Ma è gestione . Ed è, soprattutto, passaggio del turno.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 3-1

MARCATORI: 26’ Ronaldo, 38’ Bentancur, 45’+2 Bonucci, 50’ aut. Buffon

JUVENTUS (4-3-3) Buffon 6,5; Danilo 6 (40’ Cuadrado 6.5), Rugani 6.5, Bonucci 7, Alex Sandro 6.5; Bentancur 7.5, Pjanic 6.5, Rabiot 7 (76’ Matuidi s.v.); Douglas Costa 7.5 (67’ Ramsey), Higuain 7, Ronaldo 7.5. Allenatore: Sarri

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez 6, Florenzi 4.5 (68’ Veretout 6), Mancini 4.5, Smalling 5.5, Kolarov 5; Diawara 6 (76’ Bruno Peres s.v.), Cristante 4; Under 6, Pellegrini 5, Kluivert 5 (46’ Santon 6); Kalinic 4.5

Arbitro: Rocchi

Ammoniti: Cristante (R), Higuain, Matuidi (J)

Espulsi: -