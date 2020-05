La Juventus riparte: allenamenti individuali alla Continassa

I giocatori della Juventus al centro sportivo bianconero per svolgere sessioni di allenamento individuali: il primo ad arrivare è stato Ramsey.

La scalda i motori in attesa di capire se il calcio italiano potrà ripartire a pieno regime. I giocatori bianconeri, quelli rimasti in durante l'emergenza, si stanno recando alla Continassa per svolgere le prime nuove sedute di allenamento individuale.

Il primo a varcare i cancelli del centro sportivo bianconero questa mattina è stato il gallese Aaron Ramsey, già protagonista nell'ultima sfida scudetto contro l' prima della sospensione. Dopo i test medici effettuati al J Medical, dunque, è tempo di tornare a correre sui campi della cittadella della Vecchia Signora.

Tra oggi e domani sono attesi anche Pjanic, Cuadrado, Bentancur, Bernardeschi, Rugani, Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Buffon e Pinsoglio per lo svolgimento delle esercitazioni personali secondo i nuovi protocolli di sicurezza.

Nella serata di ieri è tornato in Italia anche Cristiano Ronaldo, che dopo gli allenamenti casalinghi nella sua residenza di Madeira è atterrato nuovamente a , dove dovrà osservare un periodo di isolamento pari a 14 giorni.

Sono invece ancora diversi gli stranieri ancora all'estero, mentre Demiral è sempre alle prese con il pesante infortunio e Dybala non ancora dichiarato guarito dal coronavirus. Soltanto successivamente, in caso di esito negativo, la Joya potrà raggiungere il resto della squadra.