Juventus, rinnovo per Cuadrado: ha firmato fino al 2022

Ufficiale il rinnovo di Juan Cuadrado con la Juventus: il 31enne jolly colombiano ha siglato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2022.

La notizia era nell'aria. E ora è anche ufficiale: Juan Cuadrado prolunga con la fino al 30 giugno 2022. Dopo Leonardo Bonucci, dunque, la Signora blinda un altro rappresentante illustre della rosa.

Spostato ormai in pianta stabile nel ruolo di terzino destro, il 31enne colombiano nell'annata corrente è riuscito a trovare un'ottima continuità di rendimento persa nelle stagioni precedenti per via degli infortuni. Sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri, l'ex ha maturato 14 presenze e 1 goal, rifilato in all' .

Sbarcato sotto la Mole nell'agosto del 2015, Cuadrado fin da subito ha conquistato le simpatie della piazza. Diventando, inoltre, un punto di riferimento per compagni e società. La stessa che non ha mai nutrito dubbi sullo spessore del giocatore, tanto da rifiutare tutte le offerte ricevute nelle varie sessioni di mercato.

Cuadrado è su di giri per il rinnovo:

"Sono molto felice di continuare la mia storia con la Juventus. Il campionato è molto speciale, cerchiamo la Champions da tanto tempo, speriamo sia l'anno giusto".

Ora, occhi puntati su Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, infatti, sarà il prossimo a firmare il rinnovo fino al 2024. Nel dettaglio, gli uomini della Continassa hanno già definito tutto con i suoi rappresentanti nei giorni scorsi a .