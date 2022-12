Juventus-Rijeka 1-0: ai bianconeri basta Kean, successo all'Allianz Stadium

La formazione di Allegri vince con il goal dell'attaccante italiano nel finale: segnali positivi dai giovani impiegati contro i croati.

Un pomeriggio invernale come tanti, apparentemente. In vista del rientro in campionato, infatti, all’Allianz Stadium è tempo di amichevoli. La prima, disputata oggi, contro il Rijeka. La seconda – a chiudere il trittico considerando la trasferta di Londra – in programma venerdì prossimo alle 14.30 (a porte aperte).

La Juventus, dunque, inizia a mettere nel mirino la Cremonese. E lo fa trovando il secondo successo di fila in questa sorta di preseason bis. Contro i croati, attualmente terzultimi in campionato, la Vecchia Signora passa di misura trascinata dalla rete di Kean.

Buone indicazioni per Max Allegri, specialmente considerando la buona luna della linea verde. Che continua a proporre prospetti interessanti, destinati – gradualmente – ad arrivare in pianta stabile in prima squadra. Vedi quanto accaduto con Miretti, Fagioli, Iling Jr e Soulé.



Il primo tempo non propone grossi scossoni. O meglio, la Juventus le sue occasioni le ha, entrambe pianificate da Kostic e sprecate (malamente) da Kean. Dietro, però, i bianconeri ballano. E Locatelli è costretto a salvare sulla linea. Errori tecnici di qua e là, con diverse pedine zebrate assai imballate.

Nella ripresa scatta la classica girandola delle sostituzioni, con Juventus e Rijeka a cambiare decisamente pelle. Tra le fila di Madama, tra gli altri, fa il suo ingresso Iling Junior sul fronte mancino, così come Barbieri (fresco di rinnovo fino al 2026) in versione basso.



La sfida non propone grosse emozioni, eufemismo, ma la Juve ha il merito di sbloccarla grazie a un’azione ideata dal duo Barrenechea-Aké e ottimizzata da Kean. Insomma, un test utile per mettere benzina nelle gambe in vista degli impegni ufficiali.



Alla Continassa, intanto, proseguono gli allenamenti individuali: Vlahovic, Pogba, Cuadrado, Chiesa e De Sciglio. Out Bonucci, che comunque non ha fatto mancare la sua presenza allo Stadium per incitare i compagni.

IL TABELLINO

JUVENTUS-RIJEKA 1-0

Marcatori: 73' Kean

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny (46' Perin); Gatti, Riccio, Huijsen (61' Barbieri); Soulé (61' Compagnon), McKennie (46' Barrenechea), Locatelli (78' Mbangula), Fagioli (46' Miretti), Kostic (46' Iling); Milik (46' Ake), Kean (78' Nonge Boende).

RIJEKA (4-5-1): Labrovic (46' Zlomislic); Grgic (46' Smolcic), Dilaver (46' Dujmovic), Galesic (46' Vlasenko), Vukcevic (61' Bodetic); Ampem (46' Halilovic), Selahi (46' Vrancic), Liber (46' Djuricin), Babic (46' Alvarez), Marin (46' Djouahra); Frigan (46' Obregon, 84' Panic).



Ammoniti

: Vukcevic



Espulsi

: -