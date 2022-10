Sorriso Juventus, riecco Pogba: il francese è tornato parzialmente in gruppo

Buone notizie in casa Juventus: Paul Pogba è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Sempre più vicino il rientro in campo.

Per rivederlo in una partita ufficiale ci vorrà qualche giorno ancora, intanto però per la Juventus arrivano ottime notizie sul fronte Pogba.

Il campione francese, che a fine luglio ha riportato una lesione del menisco laterale del ginocchio destro, è tornato ad aggregarsi ai suoi compagni in allenamento.

A confermarlo è stata la Juventus attraverso la nota quotidiana relativa all’allenamento di giornata.

“Pomeriggio improntato al lavoro sulla forza su base individuale.

Ha lavorato parzialmente con la squadra Paul Pogba”.

Tutto secondo i piani dunque dal punto di vista dei tempi di recupero. Dopo l’intervento al quale è stato sottoposto ad inizio settembre, si parlava infatti di un rientro entro la fine di ottobre.

Tornatosi al allenare gradualmente in gruppo, il centrocampista transalpino potrebbe magari tornare a disposizione per la sfida di Champions League in programma il prossimo 25 ottobre che vedrà la Juve opposta al Benfica in Portogallo.