La Juve presenta il ricorso contro la chiusura della Curva: responso il 14 aprile

La Juventus ha presentato un ricorso contro la chiusura della Tribuna Sud imposta dal giudice sportivo dopo la semifinale di Coppa Italia con l'Inter.

Il Giudice Sportivo aveva squalificato Cuadrado per tre turni, Handanovic e Lukaku per uno, e disposto per l'appunto la chiusura della curva bianconera per un turno senza condizionale, dopo gli ululati razzisti a indirizzo dell'attaccante belga dell'Inter.

Ora, in vista della sfida casalinga con il Napoli, del prossimo 23 aprile, la Juventus ha presentato un ricorso per ottenere la riapertura del settore, per una gara importantissima, contro la capolista della Serie A. Una gara speciale per la classifica e per la rivalità tra le due tifoserie.

Il verdetto è atteso per il 14 aprile. Solo in quella data sapremo se Juventus-Napoli si giocherà con l'Allianz Stadium aperto in tutti i suoi settori, o con uno chiusa, il feudo del tifo caldo bianconero.