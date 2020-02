La Juventus si gode Rabiot: evoluzione totale

Dopo essersi ambientato nel calcio italiano, Adrien Rabiot gara dopo gara si sta prendendo la Juventus: prova super contro la Fiorentina.

La contro la è stata la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in serie A. Trascinata dal solito Cristiano Ronaldo, la formazione bianconera si è imposta con pazienza e lucidità. Ingredienti, questi, che vigono pienamente nel repertorio di Adrien Rabiot .

Altro giro, altra prestazione pimpante. Giunto a 19 gettoni stagionali, il 24enne mediano transalpino nelle ultime settimane è salito prepotentemente di tono, tanto da diventare un titolare a tutti gli effetti. La tecnica, si sa, per Maurizio Sarri rappresenta la base del discorso. E, dal canto suo, l'ex ne ha da vendere.

Alla Continassa si lavora sulla personalità, la stessa che serve per affermarsi in un contesto altamente aulico come quello bianconero. Detto ciò, dopo aver appreso usi e costumi del campionato italiano, il 25 zebrato sta mettendo in mostra un repertorio qualitativamente eccelso.

Evoluzione. Parola d'ordine per la , intenzionata a fare la voce grossa in tutte le competizioni. Dunque, spazio al miglior assetto possibile. Con Rabiot, ormai, pienamente parte integrante del progetto tattico.

Non sorprende, quindi, che Rabiot affrontando la formazione gigliata sia riuscito a completare 5 dribbling su altrettanti tentati, un dato che dimostra come il ragazzo di Saint-Maurice si senta in fiducia e voglia continuare a migliorare in maniera esponenziale.

Respinte le sirene di mercato. Già, perché nella sessione invernale - soprattutto in Premier League - i tentativi non sono mancati. A partire da quello dell' che, forte dell'arrivo di Carlo Ancelotti, avrebbe voluto strappare il francese dalle grinfie della Signora. Nulla da fare. Semaforo rosso. Con il responsabile dell'area tecnica juventina, Fabio Paratici, a declinare qualsiasi offerta.

Lungimiranza. E, probabilmente, il meglio deve ancora venire. Per la Juventus e per la carriera di un giocatore chiamato a trovare la definitiva consacrazione. Ci siamo, questione di dettagli.