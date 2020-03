Dalla Juventus al Qatar, la nuova vita di Han: partenza da urlo

Oltre Mario Mandzukic, un altro juventino a gennaio ha lasciato Torino per trasferirsi in Qatar: Han. Avvio scoppiettante tra goal e assist.

Una scelta, per certi versi, sorprendente. Ma convinta, netta e voluta. Il protagonista della storia è Han Kwang-song, passato nel mercato di riparazione dalla all'Al Duhail per circa 5 milioni.

Già, proprio in , dove il calcio è in evoluzione, dove soprattutto nel 2022 si giocheranno i Mondiali e le strutture all'avanguardia non mancano. Anzi, abbandonano. Non a caso, nella stessa squadra in cui è finito l'attaccante nordcoreano, figurano anche giocatori importanti come Medhi Benatia e Mario Mandzukic. Insomma, chiaro segnale di un contesto prestigioso al punto giusto.

La Vecchia Signora, dunque, ha scoperto un nuovo fronte da cavalcare: pensando anche al bilancio. Ma l'appeal, con annesso progetto sportivo, ha fatto il resto. Perché Han sarebbe potuto restare facilmente in , cercato da diverse squadre di . Eppure, ha vinto Doha.

Nessun riempitivo, nessuna scelta secondaria. E lo dimostrano i numeri: 3 goal e altrettanti assist in campionato, 2 goal e altrettanti assist in coppa. In estrema sintesi, vero e proprio avvio col botto, spalleggiato da uno sponsor di lusso, ovvero Rui Faria.

Storico collaboratore di José Mourinho, il portoghese da qualche tempo ha deciso di camminare da solo, ottenendo fin da subito risultati incoraggianti. Dotato di una visione del calcio metodica, e di intriganti idee tecnico-tattiche, il lusitano è stato uno dei motivi che hanno spinto Han a trasferirsi all'Al Duhail.

Avventura, tuttavia, durata poco, in quanto sul finire di gennaio Rui Faria ha deciso di rassegnare le dimissioni per motivi personali, sostituito da Hoalid Regragui.

E se in Qatar il buongiorno si vede dal mattino, non è che nel Belpaese le cose non siano andate bene. All'insegna della qualità, e delle potenzialità, Han - specialmente tra e - ha dimostrato di avere delle doti tecniche notevoli, che avevano spinto la , dopo un lungo corteggiamento, a completare la fumata bianca.

D'altro canto, si sa, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo: vedi un brutto infortunio al ginocchio, che ha complicato ma non fermato i piani del nordcoreano, bravo a sapersi rilanciare tra le fila dell'Under 23 bianconera.

Occhi puntati sull'attualità, rigorosamente in Qatar, perché mai scelta fu più azzeccata. Pensando da grande e in grande, proprio come l'Al Duhail.