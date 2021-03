Juventus-Porto, le pagelle: Ronaldo in serata no, Arthur torna col botto

Le pagelle di Juve-Porto: Ronaldo peggiore in campo, Chiesa non sbaglia nulla. Pepe e Oliveira simboli dei portoghesi.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 5 – Mette le manone nel momento di maggiore difficoltà. Ma, per costruzione della barriera e lettura, ha sulla coscienza il goal dell’eliminazione.

CUADRADO 6 – Pronti via è costretto a chiudere un tutore dalla panchina, spinge con profitto ma dietro traballa. Centra anche una traversa.

DEMIRAL 5 – Ingenuo in occasione del rigore, sale di tono con il trascorrere dei minuti. Ma resta l’errore grave. Eccome.

BONUCCI 6.5 - Tiene botta e, soprattutto, ha il merito di creare il goal del pareggio. (75’ DE LIGT 6: Fa il suo).

ALEX SANDRO 5.5 – Attacca con profitto, ma nel pacchetto arretrato viaggia all'insegna dell'instabilità.

RAMSEY 5 - Passo lento, poche idee. Non cambia mai ritmo e, alle volte, finisce persino a diventare un equivoco tattico (75’ MCKENNIE 5.5 – Non entra bene e crea il secondo lampo del Porto con un intervento evitabile).

ARTHUR 7 – Con lui in cabina di regia, si sa, è tutt’altra squadra. Pulito nella prima costruzione, dispensa qualità qua e là. (102’ KULUSEVSKI 5.5 – Vorrebbe spaccare il mondo, ma finisce per sbattere contro il muro eretto dalla retroguardia lusitana).

RABIOT 7 – Tanto lavoro sporco, con qualche lettura di pregevole fattura. Pressa tutto e tutti. In rete.

CHIESA 8 - Sempre più imprescindibile per la Signora, ha il merito di riportarla dall’inferno al paradiso. Sempre premendo sull’acceleratore. (102’ BERNARDESCHI 5.5 - Un po’ troppo timido).

MORATA 5 – Spara due volte sul portiere argentino, mettendo in mostra lacune di mira non da lui in Europa.

CRISTIANO RONALDO 4 – Ne azzecca poche. Anzi, per la precisione, una: la torre per il primo lampo di Chiesa.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 5; Cuadrado 6, Demiral 5, Bonucci 6.5 (74’ De Ligt 6), Alex Sandro 5.5; Chiesa 8 (102’ Bernardeschi 5.5), Arthur 7 (102’ Kulusevski 5.5), Rabiot 7, Ramsey 5 (74’ McKennie 5.5); Ronaldo 4, Morata 5. Allenatore: Pirlo

PORTO (4-4-2): Marchesin 6.5; Manafà 5.5, Mbemba 6, Pepe 7.5, Zaidu 6.5 (70’ Luis Diaz 6); Corona 6 (118’ Diego Leite s.v.), Oliveira 8 (118’ Ndiaye s.v.), Uribe 6.5 (90’ Grujic 6), Otavio 6.5 (61’ Sarr 6); Marega 6.5 (106’ Martinez 6), Taremi 4.5. Allenatore: Conceição